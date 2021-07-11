一張表讚「衛福部對的改變」　游淑慧：陳時中不是神⋯別怕逆時中

▲游淑慧誇獎衛福部，認為入境普篩是一個對的改變。（圖／翻攝自游淑慧臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市議員游淑慧10日於臉書稱讚衛福部，公布一張境外移入確診病毒定序結果，提及入境普篩是「一個對的改變」，圖表中16例裡的8例幾乎入境當日或隔日就篩出來，「等於50%入境攔截到」，而入境普篩政策改變，是由心台北市侯友宜提出，「防疫上真應該少點藍綠、多點溝通，部長不是神，別害怕逆時中。」

「入境普篩，一個對的改變！」游淑慧10日於臉書貼出一張衛福部9日公布的「7/2起境外移入確定病例病毒定序結果」表格，她表示，雖然只有7天16例，但也可以看出一個事實，入境普篩發揮了很大功能。

游淑慧指出，之前有名嘴或粉專說，上機前已要持72小時內核酸檢驗陰性證明，所以入境普篩效益不大，但看案15059、案15113、案15129、案15155、案15164、案15180、案15208、案15254等，這16例中的8例都幾乎是入境當日或隔日就篩出來了，等於50％入境攔截到。

游淑慧認為，搭機前72小時核酸證明陰性，還是存在漏網，入境再一次攔截更加保險；有五個入境篩到的確診，是在原設定七高危國家以外，「代表如果衛福部上週政策沒有改，這5例進入防疫旅館可能多天後才會發現。」其中案15129在6月30日就發病，但7月3日依然能搭機，結果是Delta病毒，還好入境即攔截到，這可能就是各國核酸檢測的準確度問題。

關於入境普篩政策改變，游淑慧說，是由侯友宜先提出，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁響應，然後衛福部長陳時中從善如流，結果證明是一個對的改變，「在防疫上真應該少點藍綠、多點溝通，部長不是神，別害怕逆時中。」

游淑慧也提及，案15253是一名印尼入境旅客，5月10日入境，一直到要再次出境，7月7日採檢確診，到底在那一端感染？那是否已經在社區走跳快一個月？衛福部應該像美國疾病管制與預防中心一樣，開放資料庫，多公布一些新冠和疫苗的統計數據， 讓國內的醫療和公衛專家可以進行寶貴的研究與分析， 這對於政策決定會是很大的幫助。