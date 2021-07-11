Delta複製速度是「原始病毒的1000倍」！最新研究：傳染力快225%

▲有研究顯示，Delta變種病毒在人體呼吸道內的複製速度是原始病毒的1000倍。（示意圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

首見於印度的Delta變種病毒入侵全球超過100個國家，傳播快速，成為全球主要流行的變種病毒。中國廣東省疾病預防控制中心的一項研究顯示，Delta病毒株的感染速度比原始病毒快了225%，在呼吸道內複製速度更是原始病毒的1000倍，而感染Delta病毒的患者僅需4天就可以經篩測發現。

根據病毒基因組分析論壇「Virological」7日發布的研究顯示，中國廣東省疾病預防控制中心的研究人員發現，Delta病毒株在人體呼吸道內會快速生長，且複製速度為原始病毒的1000倍。另外，感染Delta病毒的患者可能會更快地具有傳染性，研究指出，原始病毒在人體內可被檢驗出來的時間需要6天，而Delta病毒僅需要4天。

大陸廣東廣州先前爆發Delta變種病毒本土疫情，研究人員針對5月21日至6月18日感染Delta病毒的62名患者進行分析，並與2020年早期感染病毒的63名患者進行比對，發現感染Delta病毒的患者可能在感染的過程中，就已經具有傳染力，且感染速度會比原始病毒快225%。

根據美國《全國公共廣播電台》報導，科學家與美國疾病管制暨預防中心（CDC）

一致強調，民眾在接觸新冠病毒患者後，應該要立即隔離14天，但最好的辦法還是要完全接種疫苗。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）當地時間8日表示，根據數據顯示，在美國的一些州裡，過去幾個月中有99.5%的新冠並肺炎死亡案例是未接種過疫苗的人，「Delta病毒案例會在疫苗接種率低的地區激增，這類情況只有授權疫苗可以預防。」

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