蘇巧慧媒合網紅鍋物店　推日式防疫餐盒替打火弟兄打氣

▲民進黨立委蘇巧慧啟動「防疫送餐共好列車」，近日媒合鶯歌有名的網紅鍋物店，轉型推「日式防疫元氣餐盒」，替打火弟兄加油。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

為因應三期警戒期間，餐飲業不開放內用、一律採外帶所受到的衝擊，民進黨立委蘇巧慧啟動「防疫送餐共好列車」近兩個月，媒合地方善心人士與餐飲業，協助送餐為第一線抗疫人員打氣。近日，樹林地區接連發生重大火災，打火兄弟冒險犯難，還要支援防疫勤務，蘇巧慧則媒合鶯歌有名的網紅鍋物店，轉型推「日式防疫元氣餐盒」，替打火弟兄加油。

蘇巧慧表示，協助地方餐飲走過這波疫情，是「防疫送餐共好列車」的初衷，而她已媒合許多地方善心和餐廳，也號召更多餐廳共襄盛舉。不過，在第一線執行送餐服務時，發現「餐盒」對於防疫人員來說還是較方便食用，所以當蔬鍋藝老闆表示想加入送餐，她馬上提議「製作餐盒」，「沒想到蔬鍋藝很厲害，三天內就變出防疫元氣便當，還讓鍋物食材大變身、通通入菜」。

▲▼民進黨立委蘇巧慧啟動「防疫送餐共好列車」，近日媒合鶯歌有名的網紅鍋物店，轉型推「日式防疫元氣餐盒」，替打火弟兄加油。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



據了解，這家網紅鍋物店，日前因推出「100盎司肉船的六人套餐」在網上頗具話題，警戒期間更提供「代客煮」服務，讓消費者方便外帶；而近期，看到蘇巧慧為防疫英雄送餐，店老闆也希望自己能多盡一份心力，馬上找蘇巧慧媒合，再推「日式防疫元氣餐盒」，要送給樹林、鶯歌和新莊的消防分隊。

事實上，這家網紅火鍋店的老闆也是一名義消，從疫情爆發以來，已多次結合各單位募款，物資捐贈給縣市的警消單位，而這次為讓餐盒存有「鍋物精神」，菜色都從鍋物食材發想。例如，餐盒主菜「壽喜燒豬肉」和配湯「藥膳湯」，就是店內頗受歡迎的湯底選項，而只送不賣的麻辣滷鴨血，也佔據便當一格，老闆說，「身為義消，我知道第一線有多辛苦，餐廳能做的不多，但希望防疫英雄們吃好吃飽，謝謝他們守護台灣。」

▼民進黨立委蘇巧慧啟動「防疫送餐共好列車」，近日媒合鶯歌有名的網紅鍋物店，轉型推「日式防疫元氣餐盒」，替打火弟兄加油。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

