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蘇巧慧為第一線警消打氣　當「媒人」串接地方資源送防疫餐

▲▼蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧臉書）

記者陶本和／台北報導

在疫情衝擊下，餐飲業影響甚大，營業額下跌四到八成不等。對此，民進黨立委蘇巧慧則「媒合」餐飲業與在地善心人士，透過協助送餐的方式，替第一線抗疫人員打氣。

蘇巧慧在臉書表示，不少在地善心人士看到警消在第一線肩負防疫與疫調工作，都希望能出錢出力表達感謝之意，但卻苦無管道，所以她當起媒合角色，橋接地方善心、餐飲業與防疫人員，除了慰問警消辛勞，跟團隊送餐到樹林分局、鶯歌與新莊等派出所，也希望能藉此拋磚引玉，號召大家「一起留住你喜歡的餐廳 」。

蘇巧慧說，她每天都會請服務團隊同仁，前往疫苗接種站關心民眾，看是否有需要協助之處，幾天下來，施打狀況還算順暢，但看見許多第一線的防疫人員，尤其是警察同仁，頂著豔陽支援各項防疫勤務，非常辛苦。

▼蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧臉書）

▲▼蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

因此，蘇巧慧找了選區樹林的知名餐廳「徐家堡囍宴會館」推出的豪華海陸便當，還邀請餐廳董事長林生一起送餐，更搭上疫苗梗，笑稱便當有老闆親送的「原廠認證」，絕對營養衛生又美味。

據了解，位於樹林的徐家堡囍宴會館，本為辦理婚宴和提供桌菜服務的大型餐廳，為配合外帶的防疫措施，在六月初推出一人份的安心防疫餐，一份要價200元，訂單滿2000元送樹林區免運，外帶自取還能享九折優惠，期盼透過更多元的外帶選擇，在疫情下突圍；而收到餐點的三峽和樹林分局，也分別在粉專上PO文表達感謝。

▼蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧臉書）

▲▼蘇巧慧為第一線警消打氣，當「媒人」串接地方資源送防疫餐。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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