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台65線增設浮洲匝道「決標」　蘇巧慧爭取4億116萬即將動工

▲台65線增設浮洲匝道「決標」 蘇巧慧爭取4億116萬即將動工。（圖／立法委員蘇巧慧辦公室提供）

▲台65線增設浮洲匝道「決標」，蘇巧慧爭取4億116萬即將動工。（圖／立法委員蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

立法委員蘇巧慧在2016年上任後，不斷爭取「台65線快速道路增設浮洲匝道」，成功在2018年獲中央核定將4億116萬 ，工程標案終於在11日正式決標。這項工程預計將轉接百分之七十從樹林、新莊地區，經過板橋到台北的車流，而目前最塞的板城路、華東街路段，未來也有望得到紓解，預計2年內竣工。

蘇巧慧表示，她從2018年成功爭取到「台65快速道路增設浮洲匝道」的經費後，為配合單行道施作而可能發生的交通黑暗期，因此她特別關心「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」的進度。

▲台65線增設浮洲匝道「決標」 蘇巧慧爭取4億116萬即將動工。（圖／立法委員蘇巧慧辦公室提供）

▲浮洲橋下道路工程視察。

蘇巧慧說，2021年2月更與侯友宜市長，會同地方議員、里長一起會勘，這項工程由中央補助一半經費，超過9千萬元的經費，已經從2020年6月開始施作，預計2021年底能完工；預計道路優化完成後，樹林地區的朋友行經浮洲橋往板城路方向時，就不必再經過兩次迴轉，同時讓湳仔溝、板城路兩側改成單行道、以配合工程施作，也將改善區域交通路況。

根據公路總局所提供的資料「台65浮洲匝道工程」在決標後，預計2021年6月初會正式動工，蘇巧慧也強調，她會繼續監督進度，讓新北人有一條快速又安全的通勤道路。

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