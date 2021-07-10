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教師甄試變數多！　流浪教師怒批政府「雙標」：未保障工作權

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲全國三級警戒延長，部分縣市表示，教師甄試需討論是否停辦。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

每年五、六月，全國近十萬名流浪教師力拚考各縣市教師甄試，因疫情影響，多個縣市是否如期舉辦恐有變數。《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，萬人報考的教師資格考試沒因疫情取消，但教師甄試卻可能要停辦，嚴重影響流浪教師未來發展，怒批政府「雙標」，未保障代理教師工作權益。

流浪教師一年拚一次的教師甄試，今年恐有變數。有投訴人指出，目前台北市、桃園市等縣市的教甄已宣布照常舉辦，但新北市遲遲未宣布。她感到不平地說，教師資格考試都可以考，為什麼教甄卻要停辦，「一年就一次的考試，影響我們真的很大」。講到這裡她不禁流下眼淚，盼新北市政府不要取消教甄，讓流浪教師享有該有的權利。

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投訴人也說，今年年初各縣市政府開出很大的各校缺額，給考生們很多希望，不料，疫情把他們的期望摔到谷底。她說，今年若不甄試，各學校的缺額依舊未補上，之後各校也還是要考代理老師，屆時一樣會群聚，恐怕還會造成偏鄉沒人去考的問題。

對此，教育部表示，各縣市教師甄選依地方制度法第18條及第19條規定，係屬各地方主管機關權責。建議各地方主管機關如決定繼續辦理110學年教師甄選，仍須依中央流行疫情指揮中心相關防疫指引，擬妥各項防疫措施經地方疫情指揮中心核准後辦理，以利試務順利進行，並維護應考人及試務工作人員健康安全。

新北市教育局也說，教育局刻正因應三級警戒延長至7月26日，評估國小暨幼兒園教師甄試辦理期程，必要時將於7月中旬召開委員會討論，有最新消息將隨時發布。
 

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