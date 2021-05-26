1萬名考生注意了！　教師資格考延至7／17「考場要重選」

▲教育部宣布，教師資格考延至7月17日。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

110年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試（教師資格考試），原訂要在6月5日舉行，但因新冠肺炎疫情影響，教育部今（26日）指出，本考試涉及應考人後續取得教師資格之重要權益，將本次教師資格考試，延後至7月17日（星期六）舉辦，預計8月23日（星期一）前放榜。

教育部說明，這次教師資格考試共有10440人報名，本次考試將依據中央流行疫情指揮中心相關規定，嚴格落實考試（試場）防疫作為，以「降低試場考生人數，增加考場數減少考生移動」為原則，因此將每間試場考生人數42人，調降為25人；另今年各區考場配置除原台北、台中、高雄及花蓮考區8個考試地點外，將依考生通訊所在地資料為基礎，預計於各縣市地區增加考試地點，請考生就近參加考試，6月7日起讓考生上網重新依照其所在地填報就近的考試地點，減少跨區移動可能產生的傳染風險。

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教育部指出，只要符合「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」者，或「自主健康管理且有症狀或經安排採檢，於接獲檢驗結果前之情形者」不得參加本考試，教育部已建立與衛生福利部疾病管制署相關單位勾稽居家檢疫及居家隔離等應考人資料機制，於考前14天啟動勾稽作業，另與各縣市政府衛政單位合作於考前1天比對最新名單，以維護本考試應考人及相關試務工作人員的健康。

有關本次考試的重要規定及注意事項，教育部表示，都會即時公告於教師資格考試官網，倘對於考試試務有任何意見或問題，亦可透過考試試務行政單位，倘對於考試試務有任何意見或問題，亦可透過考試試務行政單位意見信箱或洽詢試務行政單位台北教育大學，專線服務電話：02-2732-3968。

