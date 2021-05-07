老師也被考倒！數學題「2男猜她年齡」　11選項邏輯打結：繞口令吧

▲C女給A、B男各一個線索，要兩人猜出她的年齡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這道數學題，連老師都被考倒了嗎？網路近來流傳著104學年度教師甄試的數學科試題，不過才第1題，就讓不少人大卡關。題目要求推算出女士年齡，不過卻沒給太多線索，僅有11個可能的選項，而2名男士明明都說「我不知道」，但在聽了對方的說詞後，卻忽然開竅了。該道題目被傳到PTT上後，也引發網友熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「很有挑戰性的數學題，所以她幾歲」為題發文，該道題目為台南二中104學年度教室甄試的數學科試題，不過第1題的線索實在太少，所以讓不少人邏輯大打結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

題目如下：

A、B兩男士好奇地詢問C女士的年齡，C女士列出11個可能的答案：

35、36、38

42、45、46

51、55、57

61、62

接著C女士將她年齡的十位數告訴A男士，將她年齡的個位數告訴B男士。

A男士說：「我不知道C的年齡，但我想B也不知道。」

B男士說：「我原本也不知道C的年齡，但現在知道了。」

A男士說：「哦，那現在我也知道了。」

請問C女士的年齡是___歲？

▲這道數學題考倒一票人。（圖／翻攝自南二中官網）

考題曝光後，不少網友都留言回應，「算都不用算，一定最大的數字」、「A認為B不知，表示十位數數字中沒有單個存在的個位數」、「叫她拿出身分證不就知道了」、「十位數=不知道，個位數=不知道，十位數=個位數，答案：55」、「38、57照邏輯就是說不通，除非A唬爛」、「一律回答17歲」、「笑死，一個題目看出鄉民數學程度」、「這根本是國文繞口令吧」、「完全不知道怎麼解」。事實上，該道題目在前幾年也有很高的討論度，因此南二中就曾公開解法。



解法如下：

第一句話：

A說B不知道C的年齡，可知十位數一定為4或6，因為十位數若為3和5，個位數就有只出現一次的8（38歲）和7（57歲），那B男就有可能知道C的年齡了。

答案剩下42、45、46、61、62



第二句話：

B說原本不知道C的年齡但「現在知道了」，B可由A的第一句話推斷出十位數為4或6，進而可知個位數不是2，因為尾數為2者有二（42、62）。

答案剩下45、46、61



第三句話：

A聽完後也說自己知道了，代表十位數為6，因為要是十位數為4，則代表個位數還有5（45）和6（46）兩種可能，A就無法確定個位數為何。

綜合上述，可知C女士的年齡為61歲。

▼南二中公開解答。（圖／翻攝自南二中官網）