彰化連4天「加零」！八卦山天空步道713開放　餐廳有限度內用

▲▼彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯召開記者會宣布，已經連4天「加零」，八卦山天空步道7/13開放，餐廳有限度內用。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天已連續4天零確診，縣長王惠美10日主持疫情記者會時強調，雖然疫情持續緩和，但民眾還是要按照時間去施打疫苗，未接獲通知者可以上網預約，她還宣布配合中央的微解封措施，13日起八卦山天空步道開放，大佛風景區再等等，至於公園，民眾可以進入但不得使用體健設施、遊具和涼亭，而餐廳仍維持有限度內用。

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彰化累計本土確診病例265人，71857人完成篩檢，累計居家隔離有3055人，居隔原本只剩下13人，但勞動部把53名居隔移工安排在彰化，所以有66人。

王惠美說明目前疫苗施打情況，她說，今天去看了好幾個快打站，鄉親出席踴躍，這是好現象，這次獲得中央分配到10萬4360劑莫德納，67歲以上長者預計在下周二可以打完，75至79歲施打率可達7成，80至84歲也有6成，接下來是19至64歲，易導致高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，以及50歲以上成人，都可以上網預約施打，她強調，有預約才有疫苗可打。

至於休閒旅遊微解封部份，八卦山天空步道、台鐵火車站、高鐵彰化站的旅客服務中心從13日起開放，公園體健設施、遊具、涼亭、八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保台史蹟館則不開放。

另外，中央和各縣市針對餐廳能不能內用出現分岐，彰化還是維持內用不共食作法，規模100人以下的餐飲業，落實從業人員戴口罩、勤洗手，外場人員加面罩，顧客落實實聯制、入口處量體溫，餐桌使用隔板並採梅花座，桌距間保持1.5公尺，用餐時間以1小時內為限等。

有鑑於之前的宗教傳播鏈，因此宗教場所目前不開放，全面停止進香團與遶境相關的活動，也停止辦理寺廟、宮廟、教會、教堂及其他類似場所的禮拜、祈福、拜神及其他宗教集會活動。宗教場所停止開放民眾進入，維持三級警戒到26日。

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