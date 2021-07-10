竹聯幫仁堂大哥租70坪大房搞簽賭網　6小弟屬同住「免罰群聚」

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有竹聯幫仁堂成員從事網路賭博，隨即在8日前往新北市三峽區攻堅，最後順利逮捕2名嫌犯，現場還有6名同住小弟，並起獲鎮暴槍、電腦以及手機，查扣現金22萬多元以及保時捷休旅車。

警方調查，8日下午6時許，發現竹聯幫仁堂25歲陳姓大哥，夥同旗下蘇姓小弟，在三峽地區經營線上博弈簽賭網站，警方動員大批警力前往攻堅，最後在現場逮捕陳、蘇，另外也帶回在場的其他6名小弟。

▲警方將陳、蘇2人以及同住的6名小弟一併送往地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該網路博弈網站經營約2個月左右，陳姓男子選擇挑在新北市三峽區，因該處地處偏僻，相對市區人口相對較少，以每個月4萬元的價格承租70坪的房子。

陳、蘇2人租下70坪的房子，與6名小弟同住，警方也將釐清6名小弟是否涉案，另外，因有同住事實，所以衛生單位認定未違「室內5人群聚」等相關規定。

▲警方在現場查扣鎮暴槍以及電腦、手機等犯罪證據，另查扣保時捷休旅車以及現金22萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當場查扣電腦、手機以及鎮暴槍，另外發現現金22萬元以及保時捷休旅車一台，訊後將陳、蘇2人依照詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。

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