潑蟑後續！侯友宜震怒下令掃黑　雙北警逮竹聯幫育仁會9人

記者羅婉庭／新北報導

台北市發生潑蟑螂事件隔日，新北市長侯友宜呼籲全台各地警察團結，全力掃蕩黑幫。雙北警察局專案小組於10日收網捕獲竹聯幫育仁會9人到案。





▲警察局於民宅昨捕獲育仁會中和分會長王男。（圖／警察局提供）

幫派份子日前於台北市中山區鉅星匯國際宴會廳潑灑蟑螂，含雙北警察局長在內的將近700警員皆在場，嫌犯行徑大膽囂張，對此，侯友宜指出，警察要團結，對暴力犯罪絕不手軟，只要敢鬧事，不管大小事，全力壓制犯罪者氣焰，一個都不放過。

新北市政府警察局刑事警察大隊暨北市文山第二分局共組專案小組，掃蕩竹聯幫育人會不法份子，於10日規劃40名警力在中和、土城、樹林、新莊、板橋等區展開收網行動，一舉將22歲的育仁會中和分會長王男及幫眾廖男等9人拘提到案，並查扣玩具槍、電擊棒、球棒、刀械、毒品等證物，全案詢問後移送台北地檢偵辦。

警方調查，竹聯幫育人會為新興幫派勢力，平日以恐嚇取財及暴力討債為主要之經濟來源，並吸收年輕幫眾壯大幫派地位，多次於雙北率眾滋事，本案犯嫌王男係竹聯幫育人會中和分會長，於2月間率眾前往北市尋仇，途徑新店區只因不爽被害人看了一眼，竟持棍棒、刀械毆打成傷，並前往北市文山區某公司暴力討債，持棍棒砸店、丟擲鞭炮等不法行徑，氣焰極其囂張，危害社會地方甚鉅。

案經新北市刑警大隊、新店分局暨台北市文山第二分局共組專案小組，並報請台北檢察官指揮偵辦，經數月跟監蒐證，掌握具體不法事證，於昨日同步檢肅主嫌王男及成員共9人到案。