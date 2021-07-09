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社會 社會焦點 保障人權

「伊拉客」軍團也微解封？現身萬華街頭　隨機「超連結」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區因群聚感染，北市府在5月中旬勒令上百家阿公店停業，卻又發生3級警戒還沒結束，在西昌街、艋舺公園以及廣州街一帶，又出現疑似「伊拉客」軍團，議員徐立信也希望民眾幫注意，避免成為另一個防疫破口。

北市萬華區阿公店群聚感染，在5月15日北市府勒令上百家阿公店停業，但是停業超過1個半月以來，議員徐立信又發現，近期在西昌街、廣州街以及艋舺公園，再度出現疑似「伊拉客」軍團，向民眾招手「一起人與人連結」。

▲▼北市疫情尚未趨緩，萬華又傳伊拉客軍團出沒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市疫情尚未趨緩，萬華又傳疑似伊拉客軍團出沒。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐立信指出，目前北市仍維持3級警戒，疫情也沒有降溫的趨勢，但萬華路邊竟然出現伊拉客，甚至可能已經開始進行人與人的連結，這恐怕會成為另外一個防疫破口，希望政府相關單位重視這個問題。

徐立信提供的影片中，有女子站在萬華的路邊，1名男子經過詢問路邊女子，「現在有做嗎？」對方直接回答「有啊」，但另名男子突然跑出來表示「怎麼了嗎？」最後拍影片的民眾只能先喊停後快步離開。

警方指出，萬華地區疫情嚴峻，均持續加強取締未戴口罩、群聚等情事，另針對「伊拉客」軍團，平時也都加強巡守、取締，避免成為另外一個防疫破口。

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