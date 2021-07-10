今增6死！2人僅30多歲「一人住院情緒不穩輕生」

▲醫療應變副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6名死亡個案，其中有2人較為年輕，僅有30多歲，且有1人因為其它原因死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案於6/22因為是確診者的接觸者，進行採檢陽性之後安排到集中檢疫所，後來轉醫院隔離，在醫院明顯情緒不穩，雖然有密集輔導、諮商，但仍於7/8於病室中自殺死亡。

指揮中心說明，今日新增31例本土病例，另有6例死亡。死亡個案當中有2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

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今日死亡個案當中有2人是僅有30多歲男性，羅一鈞說明，其中有1名是本身有糖尿病、高血壓、慢性腎臟疾病且長期洗腎，6/19接觸其它確診者前往醫院篩檢，篩檢陽性後安排住院，那時已經有初步肺炎徵兆，後來血氧降低病況惡化、7/8過世。

另一名是本身有慢性C肝，6/22因為是先前確診者接觸者進行採檢，陽性安排到集中檢疫所、後續轉醫院隔離，隔離期間有很明顯情緒不穩，密集輔導諮商，還是在病室當中自殺死亡，死亡與新冠肺炎相關，列其它原因死亡。

羅一鈞表示，該案隔離期間病況穩定，7/5已經隔離十天但PCR採檢數值仍沒有大於30，延長隔離時間，這段期間醫院有多次進行心裡輔導，希望在情緒部分給予妥善照顧，但仍在病室自殺。目前新冠死亡以全死因進行說明，後續歸類會再檢討。

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