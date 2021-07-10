快訊／今增31例本土個案、另增6死

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增31例本土病例，另有6例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過700例死亡，過去兩週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之31例本土病例(其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布13,950位確診個案中，已有11,698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。

▲▼確診人數及相關統計 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。