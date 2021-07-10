上海新增2台灣輸入確診　住院治療者「來自台灣的目前最多」

▲大陸近期發現多例台灣輸入確診。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市衛健委10日通報，上海9日新增6例境外輸入確診病例，其中2例來自台灣。

通報提到，兩名來自台灣的確診者7日搭乘同一航班從台灣出發，抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。

通報指出，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲确診病例。

根據統計，上海目前共有68名在院治療確診病例，其中來自台灣的佔最多數，共有10人；其次為英國，共有8人。