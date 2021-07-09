　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1501字感性道別台灣！　酈英傑：夏日來碗芒果冰是我畢生美好回憶

▲總統蔡英文日前頒授長酈英傑大綬景星勳章。（圖／翻攝總統府直播）

▲總統蔡英文日前頒授長酈英傑大綬景星勳章。（圖／翻攝總統府直播）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑3年任期屆滿即將卸任，預計7月中離台。他寫下1501字的《酈英傑處長給台灣人民的道別信》，表示台美情誼不斷茁壯，深感驕傲自己能為雙方亮眼進展小有貢獻；而拋掉公務，他則說，「台灣在我生命中所留下的深刻印記」。文末，酈英傑強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」。

酈英傑回憶起19歲第一次離鄉就是到台灣，他努力用粗淺中文與人對話，發現無論走到哪，迎接他的都是滿滿親切友善與熱情好客；在台期間，他也嘗試水餃和臭豆腐等新奇食物，學習如何在擠滿單車和機車的大街小巷穿梭自如。

除此之外，酈英傑在成為美國外交官後，台灣也成為他派駐海外的第一站。他說，是台灣首先點燃了他對亞洲、尤其是台灣的畢生興趣，也激發了對跨文化理解和共享目標——也就是外交工作——的終身熱忱；此後，文論在其他派駐點，他的台灣經歷與回憶始終常存心中。「顯然，我這一生注定與台灣有著深刻的連結，或者也叫做『緣分』吧，才會讓我一次又一次不斷地回到台灣。」

酈英傑讚揚台灣兼具活力與穩定、進步與延承、還有創新與傳統，每次重回此地，台灣的民主更臻成熟，經濟益加蓬勃，環境保護更受關注；台灣在許多最先進的科技產業上持續為全球創新樹立標竿，但與此同時，台灣的社會穩定和文化傳承依舊令人欽羨佩服，儘管生活充裕且形象良好，台灣人民卻依然謙虛樸實、平易近人。

針對台美關係，酈英傑指出，對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範，彼此夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠、而非傷害雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固、而不是破壞我們的原則。

「美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵我們努力在世界各地打造民主社會的韌性。而我們也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻，這麼做不僅是因為能夠造福我們自己的人民，也是因為我們相信，身為21世紀敦親睦鄰的好夥伴，就是該這麼做。」

「美台的情誼在過去40年來不斷拓展與茁壯。」酈英傑說，當他向AIT告別的那一天，他的心中將充滿肯定與成就感，因為他知道，美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，他也對自己能為美台關係今天亮眼的進展小有貢獻，而深感驕傲。

話鋒一轉，酈英傑表示，「但是，比起這些事情，我想我更難忘的是台灣在我生命中所留下的深刻印記。」他永遠會記得台灣朋友的真摯與溫暖、炎炎夏日來一碗芒果冰的沁涼、資源回收車沿街播放《給愛麗絲》的迴音等，這都會是他畢生珍藏的美好回憶之一。

「我更會永遠記得，是各位台灣朋友們，你們以各種不同的方式，讓我和我家人的生命更加地豐盛美好。對此，我要衷心地謝謝大家。」酈英傑文末強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」

ET快訊
快訊／新北何時微解封？　侯友宜揭3準則回應
快訊／不解封！新北電影院「維持關閉」　違者重罰
快訊／大逆轉！　盧秀燕宣布台中餐廳仍禁止內用
快訊／「每天有北農環南個案出現」 侯友宜：新北餐飲仍禁內用
太胖優先打疫苗「有條件限制」 ！　陳時中曝1標準
微解封沒補習班、幼兒園　陳時中曝原因
健身房可以、幼兒園不行？　陳時中認了「矛盾」：不得已情況
快訊／新北＋11「八里男感染源不明、足跡廣」　各區確診公布
英靈媒3預言全中！「世界領袖遭暗殺」海地總統亡　梅根哈利也出
可9人出遊「卻不可室內5人群聚」？　陳時中給答案了
LIVE／新北餐飲不開放內用　侯友宜最新說明
家長氣炸！電影院全開「補習班卻不解封」　名醫曝關鍵原因
工作人員未確認！女星「混打BNT＆莫德納」：我來實驗副作用
微解封出門小心！　用手機「這3招」能避開人潮群聚
月薪2.4萬以上勞工怎麼領1萬元？　QA總整理一次看
快訊／50歲以上何時開打？　陳時中回應了
上山可以下海不行！網推測「海是藍的」　陳時中回應原因
微解封中央地方不同調　陳時中認兩難：防疫太嚴違背事情就多
疫苗登記破200萬人！　選填AZ比較快打到？陳時中回應了
雲霄飛車搭一半！媽媽竟「動脈撕裂」慘死　兒全目睹
雙北+30占最大宗！1縣市連30天+0「本島新紀錄」　1圖看
快訊／西濱公路貨櫃車追撞拖板車　南下全線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北何時微解封？　侯友宜揭3準則：7／19進行第二階段評估

快訊／不解封！新北電影院「維持關閉」　違者重罰1.5萬

LIVE／北市微解封怎麼解？柯文哲最新說明

新北社區篩檢量3255人　81人有北農接觸史、揪出1陽性個案

快訊／「每天有北農環南個案出現」 侯友宜：新北餐飲禁內用

快訊／新北11例感染源曝光　新增環南攤商1人確診住板橋

快訊／新北+11「八里男感染源不明、足跡廣」 各區確診數曝光

綠營批國民黨攻擊AZ護航上海復星　「應該公布是否持有相關股票」

LIVE／新北餐飲不開放內用　侯友宜最新說明

蔡壁如批「可笑的微解封」　台灣靠民眾自律、自救是政府之恥

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

快訊／新北何時微解封？　侯友宜揭3準則：7／19進行第二階段評估

快訊／不解封！新北電影院「維持關閉」　違者重罰1.5萬

LIVE／北市微解封怎麼解？柯文哲最新說明

新北社區篩檢量3255人　81人有北農接觸史、揪出1陽性個案

快訊／「每天有北農環南個案出現」 侯友宜：新北餐飲禁內用

快訊／新北11例感染源曝光　新增環南攤商1人確診住板橋

快訊／新北+11「八里男感染源不明、足跡廣」 各區確診數曝光

綠營批國民黨攻擊AZ護航上海復星　「應該公布是否持有相關股票」

LIVE／新北餐飲不開放內用　侯友宜最新說明

蔡壁如批「可笑的微解封」　台灣靠民眾自律、自救是政府之恥

全美7州發現蚊子攜帶「西尼羅病毒」　重症者可能癱瘓死亡

iPhone 12 mini下殺3000元！燦坤祭「微解封」優惠

美洲盃／巴西總統放話　決賽要5比0擊敗阿根廷奪冠

群創6月營收達315億元、年增30.3%　達4年來新高！

拉拉偷吃「整袋口香糖」2天離世　媽PO文警示：木醣醇對狗狗是劇毒

快訊／新北何時微解封？　侯友宜揭3準則：7／19進行第二階段評估

現省3千元！肋眼牛排+龍蝦　板橋Mega 50餐飲海陸霸王餐外帶45折

五角大廈：中俄增添核武讓核戰爆發風險增加　北韓伊朗是潛在威脅

快訊／不解封！新北電影院「維持關閉」　違者重罰1.5萬

LIVE／北市微解封怎麼解？柯文哲最新說明

辣妹也有蛋蛋？她在胯下掛兩顆　左甩右甩路人看傻：比我大欸XD

政治熱門新聞

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

快訊／不跟進微解封　侯友宜：中央的指引很難做到

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

「柯文哲提款提很大」　名嘴：藍營這2人沒有了

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」

柯文哲稱陳時中「靠專家防疫」　苦苓：檳榔仔不要臉

洪耀南酸殘劑詠春疫苗　她怒批最醜陋的人

圖／全國水庫清淤量曝光　陸軍清出「3座寶山水庫」

713微解封地方「逆時中」　蘇貞昌：地方政府可彈性調整

新北跟進微解封？侯友宜IG回應了

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

更多熱門

相關新聞

空屋傳詭貓叫！8hrs破牆撈出16貓

空屋傳詭貓叫！8hrs破牆撈出16貓

差點發生悲劇！美國賓夕法尼亞州一名承包商在翻修廢棄房屋時，新屋主向他表示一直聽到詭異的貓咪叫聲，於是請工人打破牆壁來檢查，怎料竟看見9隻成貓＋7隻奶貓住在牆內，一群人花了近8小時才救出15隻小毛球、1隻不幸過世，並將牠們送往收容所安置，結束這場可怕的驚魂記。

美CDC：99.5％的染疫死者都沒打疫苗

美CDC：99.5％的染疫死者都沒打疫苗

教廷感謝各國慰問　蔡英文列首位

教廷感謝各國慰問　蔡英文列首位

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」

超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」

關鍵字：

酈英傑AIT美國台灣芒果冰

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面