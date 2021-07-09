1501字感性道別台灣！　酈英傑：夏日來碗芒果冰是我畢生美好回憶

▲總統蔡英文日前頒授長酈英傑大綬景星勳章。（圖／翻攝總統府直播）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑3年任期屆滿即將卸任，預計7月中離台。他寫下1501字的《酈英傑處長給台灣人民的道別信》，表示台美情誼不斷茁壯，深感驕傲自己能為雙方亮眼進展小有貢獻；而拋掉公務，他則說，「台灣在我生命中所留下的深刻印記」。文末，酈英傑強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」。

酈英傑回憶起19歲第一次離鄉就是到台灣，他努力用粗淺中文與人對話，發現無論走到哪，迎接他的都是滿滿親切友善與熱情好客；在台期間，他也嘗試水餃和臭豆腐等新奇食物，學習如何在擠滿單車和機車的大街小巷穿梭自如。

除此之外，酈英傑在成為美國外交官後，台灣也成為他派駐海外的第一站。他說，是台灣首先點燃了他對亞洲、尤其是台灣的畢生興趣，也激發了對跨文化理解和共享目標——也就是外交工作——的終身熱忱；此後，文論在其他派駐點，他的台灣經歷與回憶始終常存心中。「顯然，我這一生注定與台灣有著深刻的連結，或者也叫做『緣分』吧，才會讓我一次又一次不斷地回到台灣。」

酈英傑讚揚台灣兼具活力與穩定、進步與延承、還有創新與傳統，每次重回此地，台灣的民主更臻成熟，經濟益加蓬勃，環境保護更受關注；台灣在許多最先進的科技產業上持續為全球創新樹立標竿，但與此同時，台灣的社會穩定和文化傳承依舊令人欽羨佩服，儘管生活充裕且形象良好，台灣人民卻依然謙虛樸實、平易近人。

針對台美關係，酈英傑指出，對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範，彼此夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠、而非傷害雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固、而不是破壞我們的原則。

「美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵我們努力在世界各地打造民主社會的韌性。而我們也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻，這麼做不僅是因為能夠造福我們自己的人民，也是因為我們相信，身為21世紀敦親睦鄰的好夥伴，就是該這麼做。」

「美台的情誼在過去40年來不斷拓展與茁壯。」酈英傑說，當他向AIT告別的那一天，他的心中將充滿肯定與成就感，因為他知道，美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，他也對自己能為美台關係今天亮眼的進展小有貢獻，而深感驕傲。

話鋒一轉，酈英傑表示，「但是，比起這些事情，我想我更難忘的是台灣在我生命中所留下的深刻印記。」他永遠會記得台灣朋友的真摯與溫暖、炎炎夏日來一碗芒果冰的沁涼、資源回收車沿街播放《給愛麗絲》的迴音等，這都會是他畢生珍藏的美好回憶之一。

「我更會永遠記得，是各位台灣朋友們，你們以各種不同的方式，讓我和我家人的生命更加地豐盛美好。對此，我要衷心地謝謝大家。」酈英傑文末強調，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」