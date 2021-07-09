內用餐飲中央地方不同調　百貨業者：很無奈，做生意很辛苦

▲百貨美食街微解封，但各地政府政策又不同。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央疫情指揮中心從5月宣布全台防疫三級，昨（7／9）宣布再延至7／26，但也宣布餐飲微解封措施，加上各地方政府再行公布，部分百貨仍維持禁止內用餐飲，百貨業者無奈表示，中央地方不說好，政策反覆，若要開放內用其實後端有很多準備要做，現在做生意已經很辛苦，政策應該下達清楚。

中央宣布微解封，今台灣6都中有5都地方政府仍維持禁止內用，百貨也紛紛更改對策，業者私下抱怨，餐飲微解封宣布後其實有很多準備工作，包括隔板、座位安排、指引方式等，都需要馬上規劃，也要找其他業者訂，昨天中央宣布後馬上動作，結果地方政府又表示禁內用，希望最好是政策有一致共識之後再公布。

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也有業者反應，說微解封也沒有詳細說明措施，很多細部也沒有明確規範，讓人無所適從，現在只能盡力拚外送外帶，就算解封人潮也沒這麼快能回復。

目前全台連鎖百貨業者內用措施如下：

全台新光三越

新光三越各店將遵循各地方政府規範落實執行，也將持續推出在地老店美食、星級美食組合餐、買餐送餐等獨家企畫，讓民眾透過美食外帶、外送、快取Bar輕鬆享受美食料理。

全台SOGO百貨

各店配合所在地，地方政府防疫規定辦理，包括台北、桃園、新竹跟高雄不提供內用服務。

全台遠東百貨

各店配合所在地縣市政府，依最新規定提供內用服務，目前台南大遠百、花蓮遠百依規定開放內用。

環球購物中心

依照店家所在區域縣市政府規定施行內用服務。

微風廣場

旗下門店均在台北，依照排台北市政府規定停止內用服務。