桃園迎富送窮廟迎微解封　8月續辦《送窮祭》

▲大溪區「迎富送窮廟」防疫措施。（圖／迎富送窮廟提供）



記者楊淑媛／桃園報導

三級防疫警戒管制一延再延，為避免群聚，50多天來，各地廟宇因配合防疫政策，無法開放民眾入內參拜，廟埕冷清。桃園大溪區知名廟宇「迎富送窮廟」9日表示，中央宣布宗教場所7月13日起微解封，廟方將全力配合辦理；另今年因疫期管制期間長，每年於8月間定期舉辦的《大溪送窮祭》大法會，今年考慮縮小規模舉辦！

大溪區「迎富送窮廟」供奉主神王皇大帝，信眾遍及全台各地，廟方表示，自實施三級防疫警戒管制以來，廟方配合各項防疫措施，並規定信眾不得入內參拜，只能開放廟埕拜拜，致廟埕也冷清，一天不到10人，但近日來，信眾參拜漸增，每日約有20多人。現今針對7月13日起寺廟微解封，廟方將全力配合辦理防疫措施。

大溪迎富送窮廟自建廟以來，秉持天公祖玉皇上帝諭示「人間無窮、全民皆富」，賜廟號「迎富送窮」；每年8月間舉辦「迎富送窮大法會」，並定名為《大溪送窮祭》，原擬今年擴大舉辦，未料因疫情管制期間長，今年考慮縮小規模舉辦；《大溪送窮祭》有廟方獨創的「送窮咒文」、濟公「除穢扇」、補天地財庫「迎富送窮金」以及送窮船等，協助信眾藉由信仰的「儀式」，斷除負面思惟、斬除「窮鬼」。

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