微解封瘋狂訂房！武陵+福壽山農場「7月爆滿」　七夕情人節秒殺

▲武陵農場微解封，訂房熱絡，民眾可上山欣賞繡球花。（圖／武陵農場提供）

記者李忠憲／台中報導

中央宣布微解封，讓全台知名觀光景點訂房率大增！梨山武陵農場及福壽山農場到9日上午7月房間全被搶空，8月房間也所剩無幾，接線客服接電話接到手軟，814七夕情人節間更成熱門日期秒殺。2農場都宣布解封開園措施，希望民眾配合，讓上山之旅平安健康。

武陵農場目前正值繡球花季，園內3千多顆繡球花盛開，還有長達400公尺的繡球花步道，及全國首創的繡球花水池，花季到7月底。全國三級警戒後，農場都自主停業，訂房部分，原本7月13日後已預訂平日約2～3成，假日約4～6成；8月份平日約3成，假日約4～6成。

▲訂房客服接電話接到手軟。（圖／武陵農場提供）

武陵農場場長方正表示，中央昨日宣布微解封後，農場就陸續接到電話詢問，以７、8月假日佔大多數，網路訂房亦於武陵農場微解封後，消息傳開到現在網路訂房訂單超過200組，電話也馬上滿線，接線同仁接到手軟。到今天上午為止7月房間已全滿，網路訂房部分，7月也都滿，8月大部分也被訂光。即使如此，場方仍會依照中央CDC規範，做好防疫相關措施。

武陵農場副場長胡發韜表示，到武陵農場入住的民眾，還可獲贈農場特別訂製，會印上個人名字的精美馬克杯。來訂房的消費者如果訂不到房間，建議向隅遊客不妨可朝訂露營區營位方式作為替代方案。目前依微解封條件，如超過4成以上，將依訂房先後順序建請客人改期或免費退訂金。

武陵農場也公布微解封開園限制措施，包含武陵富野渡假村。1. 住宿：開放4成住宿率(已訂房等候訂房組通知；未來開放之訂房將設定4成)。(1)住宿採隔間安排，4人以下同住為限。(2)用餐一律以餐盒方式，或在梅花座及設有隔板下用餐。2. 露營區營位：開放6成宿營率。(1)營位採隔位安排，戶外禁止10人以上聚會。(2)各區公共浴廁、固定式露營設施每日實施消毒作業。3. 一日遊散客：(1)實施人流降載管制每日400台小型車。(2)車載遊客不得超過10人。

福壽山農場副場長王仁助說，從昨晚開始，就陸續接到民眾詢問訂房電話，接線同仁接到手軟。民眾訂房相當踴躍，目前7月幾乎全被訂光。他還發現，8月14當天竟然是第一個被訂光的日期，十分熱門，一查才發現原來是七夕情人節，可見解封後民眾想到戶外踏青過節的心情。

他表示，解封開園措施將遵循中央CDC，並比照武陵農場規範，希望讓民眾上山享受陽光、空氣及山林之美，也能兼顧防疫，確保健康。

另外，梨山賓館訂房也增加約5%，谷關溫泉區飯店及麗樂樂園渡假區的飯店旅館，預約訂房或詢問相關優惠的電話也增加，讓業者再長期以來的業績不振，有了希望。

中空纖維超好睡



【更多新聞】

►麗寶樂園13日開放！設智慧防疫門 「探索世界」每日1800人



►獨／「龍王三太子」失業流落街頭 每月一萬出租銀行帳戶下場曝

►獨／無情火奪4命！喬友大樓2、3F災後現場曝 猶如燃燒彈轟炸