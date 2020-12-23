▲桃園泰雅族青年卓暐彥，用科技打造部落共享經濟。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

5年前，原民青年卓暐彥回到部落創業，體認到在部落發展的艱辛，從下山採買家用品等家庭事務需耗費數小時、到部落面臨高齡化、青年紛紛往外發展等這些問題，讓雪霧鬧部落的發展停滯不前…，卓暐彥獲桃園市青年局輔導，成立「1/5數位共享部落」、建置「樹不老共享店鋪」智慧共享平台，期讓科技延續泰雅族人互助共享的精神。

青年局23日指出，卓暐彥進行了部落田野調查，設計出一套符合偏鄉部落的數位應用平台「樹不老共享店鋪」，平台共享互助機制分「共享經濟」、「互助生活」兩大類，族人可以在平台上提出需求串接部落資源，例如大部分的族人從事農務與經營露營區，透過平台族人可以販售農產、配送露營食材，讓來到雪霧鬧的遊客直接買到當地的食材，達成族人事業共享循環經濟，而部落交通不便、資源缺乏、高齡長者照顧等生活問題，平台則提供需要協助的族人提出需求，互相照應生活上的不便。

卓暐彥是來自復興區雪霧鬧部落的泰雅族青年，5年前他一直在都市打拼，在看見露營市場的盛行與客群後，加上雪霧鬧部落天然的地理環境極具魅力，於是決定回部落創立「飛鼠不渴休閒露營農場」，起初因在外地上班無法全程參與創業工作，不到半年，即面臨投資失敗的情況，為了走出困境與瓶頸，卓暐彥參加了原民會的百萬精實創業輔導計畫，全心投入在露營區的建造規劃，並融入在地泰雅族文化，開啟了返鄉之路。

卓暐彥並與市府青年局合作，執行包括：1.青年投入永續發展計畫、2.桃園社會企業創業競賽、3.泰雅族雪霧鬧部落營隊、4.雪霧鬧部落學習工作坊等計劃。

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