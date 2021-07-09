桃園6大景點微解封！有啥限制一次看　小人國、埔心牧場迎客備戰

▲桃園市政府觀光旅遊局9日指出，配合三級警戒延長至7月26日，桃園市部分景點如虎頭山將先行開放。（圖／翻攝自桃園市觀光導覽官網）

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心8日宣布，三級警戒將延長兩週至7月26日，但部分措施可有條件開放政策，桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評指出，桃園市風景區開放政策將配合相關措施，7月13日先行開放虎頭山、慈湖銅像公園、角板山行館園區等景點，市府所轄相關風景區未來將朝有限度控管後開放，以人流燈號警示系統與單一出入口等方式管制，籲請市民配合。

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▲桃園市政府觀光旅遊局9日指出，桃園市景點如兩蔣文化園區將開放。（圖／翻攝自桃園觀光導覽官網）

楊勝評表示，虎頭山風景特定區（環保公園除外）、大溪中正公園、慈湖園區（後慈湖、頭寮及慈湖陵寢除外）、角板山行館園區(行館除外)、小烏來風景特定區(天空步道除外)、拉拉山風景特定區(巴陵古道生態園區除外)之戶外空間、步道、涼亭、停車場，7月13日起對外開放。另外，因環保公園、巴陵古道即將施工，頭寮及慈湖陵寢屬國防部管轄不開放，後慈湖、天空步道及各遊客中心與導覽站考量容易群聚因此暫不開放。

此外，有關餐飲部分桃園市暫不開放內用，旅宿餐飲部門亦配合管制，另桃園市小人國主題樂園、埔心牧場將於7月13日起對外開放，相關開放規定與9人小團旅遊等政策則配合中央規定辦理，市府將隨時依中央指揮中心規範滾動式修正，盼市民遵守規定，直至7月26日疫情警戒能降到第二級，恢復正常觀光休閒生活。

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