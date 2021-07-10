拚全島覆蓋率！金門今再設大型接種站　幼教師打完稱讚：環境舒適

記者林名揚／金門報導

為提升金門本島疫苗施打率及覆蓋率，金門縣政府今（10日）在金城體育館設置莫德納疫苗大型接種站，開放第1至8類及第9類第二項符合COVID-19疫苗公費接種對象施打，預估施打1100人，現場採分區、分流、分時段，有秩序的為鄉親服務，盼能提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力。

▲金門拚提高疫苗覆蓋率。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣長楊鎮浯今上午也到金城體育館視察施打情形，不少鄉親對縣府防疫政策稱讚。其中，一名剛接種完的張姓幼教老師表示「覺得大型施打站環境舒適，對金門防疫政策打100分」。

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至於有關坊間謠傳非金門籍可到金門施打疫苗，擠爆機場一事，楊鎮浯澄清，「這是一個錯誤的訊息！」縣府8日開放金門縣籍40歲（民國70年12月31日以前出生者）至49歲鄉親可施打AZ疫苗；另依中央8日公告「COVID-19 公費疫苗預約平台」系統，開放到第10類的50-64歲成人可意願登記，所以50歲者可就近在所在地施打，不需特別到金門打。此外，因目前仍維持三級警戒，金門機場每天運能低、採總量管制，昨（9日）到站僅5班次、342人，因此並無擠爆機場的現象。

縣府表示，現階段仍然為第三級警戒，請大家依照中央疫情指揮中心指引「減少人流的移動」，未來，縣府也會視中央提供之疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。