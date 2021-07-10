快訊／今增31例本土「分佈4縣市」　雙北各有13例！

記者嚴云岑／台北報導

社區感染爆發至今，全台累積1.3萬人確診、700多人死亡，指揮中心今（10）日再公布新增病例，再增31人染疫，另確診個案中新增6例死亡。新增個案分佈在4縣市，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布13,950位確診個案中，已有11,698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

▲▼確診人數及相關統計 。（圖／指揮中心提供）