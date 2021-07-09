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部落反對山林微解封！司馬庫斯步道全不開放　霞客羅不接待遊客

▲微解封先別往山裡衝！尖石古道全不開放　霞客羅：不接待遊客。（圖／翻攝臉書）
▲粉專《霞喀羅生態旅遊》貼文表示，霞喀羅國家步道全線暫不開放，周邊部落秀巒、養老、石鹿、清泉部落亦不接待旅客 !（圖／翻攝臉書《霞喀羅生態旅遊》）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，林務局配合中央流行疫情指揮中心指引，也在官網宣布將13日起開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區。不過「山林微解封」遭到當地部落反彈，據了解，新竹地區尖石鄉司馬庫斯步道、霞喀羅古道、鎮西堡等十餘條步道，已決議暫不跟進；同樣為山林聖地的五峰鄉也由縣府宣布，持續封到26日。

林務局9日在官網上宣布「三級延長適度鬆綁，林務局配合開放部分森林育樂場域」並公告開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，未料遭到部分部落反彈，反對開放遊客，害怕憋慌了的都市人逃難到山上，帶給資源貧瘠的偏山地區另一波疫情，因此表態希望能維持封閉狀態。

▲微解封先別往山裡衝！尖石古道全不開放　霞客羅：不接待遊客。（圖／翻攝臉書）

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▲▼曾國大說，部落入口的關懷站依然會每日持續把關。（圖／翻攝鄉長曾國大臉書）

▲微解封先別往山裡衝！尖石古道全不開放　霞客羅：不接待遊客。（圖／翻攝臉書）

據粉專《霞喀羅生態旅遊》貼文表示，考量部落交通及醫療量能等問題，經林務局新竹林區管理處與霞喀羅國家步道生態旅遊團隊共同決議，霞喀羅國家步道全線暫不開放，周邊部落秀巒、養老、石鹿、清泉部落亦不接待旅客 !

尖石鄉鄉長曾國大表示，考量日前竹東長照機構連環爆，疫情尚未完全平穩，部落決議境內包含司馬庫斯、鎮西堡、北德拉曼山、老鷹等十餘條步道「全數不開放」。曾國大說，部落的問題其實不大，他最憂心的是私人露營業者微解封後成為破口。

曾國大說，尖石鄉內有100多家露營業者，但中央並未限制解封後的配套措施，露營客在野外煮食，也無隔板、口罩，實在傷腦筋，而鄉公所頂多只能對遊客進行勸導，但若露營客違反防疫規定，例如戶外10人限制、未戴口罩，也只能出動居民向警方檢舉、開單。

同樣有著知名秘境的五峰鄉也由縣府宣布，仍暫停開放至7月26日。

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