江宏傑老家孤單藍白拖　爸爸「一句話感謝」快閃關門

▲江爸爸簡短感謝、婉拒訪問後，立刻關上鐵門離開。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

福原愛和江宏傑結婚4年多，3月卻爆出婚變風波，福原愛更被拍下在日本與男性友人同遊疑似出軌照，江宏傑4月間向高雄地方法院訴請離婚，歷經2個多月，今日終於畫下句點，兩人稍早也發出聯合聲明表示：「我們已經結束彼此的婚姻關係。」看到兒子、媳婦分道揚鑣，低調的江爸爸簡短感謝大家關心。

▲一雙藍白拖靜靜的擺放在江家門口，在小巷中尤顯孤單。（圖／記者陳凱力攝）

歷經2個多月，江宏傑與福原愛的離婚官司終於畫下句點，兩人今共同發聲明表示：「致各位關心我們的朋友們，我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。」

▲福原愛和江宏傑共同發聲明宣布離婚。（圖／華研國際提供）

江家位於新竹的老宅今日同樣拉下鐵門，門口則擺放了一雙藍白拖，鐵門內則看得到客廳開燈，記者向前敲門詢問，才表明身分，尚未來得及詢問，江爸爸就秒回：「不用喔，謝謝、謝謝…謝謝關心」，隨後關上鐵門。

江宏傑和福原愛共同聲明全文：

致 各位關心我們的朋友們：

我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。

抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。

感謝大家！

►「可水洗抑菌彈力QQ枕」中空纖維超好睡 可機洗更方便

►竹科二期徵收地驚爆命案！北漂男陳屍筍園嚇壞地主 警：先快篩



►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐 紅燈車陣亮45cm開山刀找目標



►幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的 她哭：我也被騙



►少女撂6人狂搧巴掌內幕曝！幫閨蜜「討公道」 涉群聚霸凌再重罰