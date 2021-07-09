北農一果批發市場篩檢2249人　抓出1人確診

▲台北市長柯文哲赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了圍堵市場的疫情傳播，台北市政府近來2度針對北農的果菜批發市場、環南市場等進行PCR普篩，並規定需持陰性證明才可入場。在北農部分，萬大前進指揮所9日進行蔬菜攤及涵洞的熱區篩檢， PCR篩檢人數為2249人，截至晚間6點30分，共1人陽性確診。目前篩檢仍陸續檢驗。

新冠肺炎疫情持續在台北市延燒，9日新增19例確診個案。台北市政府下午召開記者會，市長柯文哲說，日本進入第4次緊急事態宣言，境外移入確診案例中也再度發現Delta印度變種病毒，「雖然大家內心期待解封，但觀察台灣狀況時，先看看其他國家，只靠邊境防疫措施，不小心印度變種病毒還是會溜進來，百密一疏，時間拉久還是有危險」。

在市場防疫部份，環南市場8日大規模篩檢2422人，篩出4名陽性，其中1人為舊案，3人已進行匡列跟居家隔離；但其中有1人為自治會員工，自治會10名員工全部居家隔離。

另外，北市府在晚間也宣布北農萬大前進指揮所在9日針對蔬菜攤及涵洞進行的熱區篩檢，PCR篩檢人數為2249人，截至晚間6點30分，共1人陽性確診。

黃珊珊下午在防疫記者會表示，早上和王必勝開會，有討論到是否需要篩檢第3次，昨天發現3位案例，有2位是在二樓攤商，今天討論下週四將進行2樓攤商重點熱區篩檢，就像今天在北農篩檢也一樣，僅在熱區蔬菜攤及涵洞的區塊，並沒有做全面篩檢。