LIVE／北市微解封怎麼解？柯文哲最新說明

記者陳家祥／台北報導

而國內新冠肺炎疫情趨緩，但台北市部分卻因為批發市場大量篩檢，不斷有新的確診個案出現，環南市場近期有篩出3例新的確診個案。對此，台北市政府9日下午召開記者會說明，市長柯文哲、副市長黃珊珊等經親自出席說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，9日新增32例本土病例、4例境外移入；另外，新增12例死亡。個案分布以台北市19例最多，其次為新北市11例。

北市、中央疫情指揮中心9日上午再來到北農、環南聯合前進指揮所，召開第5次會議。在會議開始前，指揮官王必勝首先到，接著北市副市長黃珊珊、市長柯文哲接著陸續到場。

針對篩檢狀況，王必勝表示，至少看起來，第一次環南員工普篩是41位，現在是3位，顯然中間做了很多管理措施，應該是有他的成效在，是往好的地方發展，「希望再做一陣子管理措施後，可以變清零狀態」。

黃珊珊則說，今天篩出4位陽性其中1位為舊案，3位已經進行匡列跟居家隔離，有一位是自治會員工，自治會全部居家隔離。2位是攤商，週邊攤商已經封攤、居家隔離。有幾位在上次2次都是陰性，應該是中間有狀況。

針對疫情最新狀況，北市府9日下午將召開記者會，市長柯文哲、副市長黃珊珊等經親自出席說明，除了報告疫情最新發展外，針對微解封的相關規定也將一併說明。

▲台北市長柯文哲赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

