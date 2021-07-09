　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北社區篩檢量3255人　81人有北農接觸史、揪出1陽性個案

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增11例確診個案，市長侯友宜於下午3點召開記者會對外說明。昨日社區篩檢量共3255人，找到1個陽性個案，陽性率0.03。

新北市社區總篩檢自5月17日到7月8日為止，總篩檢量為174184人，快篩陽性有1220人，總陽性率為0.7。昨日總篩檢量有3255人，其中81人自述有北農、環南接觸史，找到1個陽性個案。

新北市確診感染分析中，家戶3人（27％）、醫療院所1人（9％）、感染源釐清中2人（18％）、職場5人（46％）。確診個案中；4人住院、7人於集中檢疫中心。

侯友宜說明，與環南有關的確診者居住於板橋，中和確診者新北工作每天去北農買菜被感染，公司個案則為台北交通運輸的員工。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

其他人也看了這些新聞...

► 獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐
► 獨／712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放
► 可出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行　開放運動場館

ET快訊
7月起轉運！　「3生肖」下半年財運好到爆棚
「老人別擋路！」醫罕見轟中央馬上做1件事：不然免談解封
快訊／國防部：8月份教召暫停不補召
不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放內用」　網驚：地方包圍中央
國產疫苗人員優先施打！陳時中：他們染疫我們也睡不著
北市體育場館開放！　25種可運動項目公布
台北女裸下身猝死！父悲認屍「死因曝光」　房間搜出致命關鍵
快訊／華儲大樓2388人採檢「1人確診」　緊急擴大居隔
快訊／北市動物園繼續休園　「2考量」不跟進微解封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲宣布開放公托、日照降載營運　相關人員都先打疫苗

林錫耀稱民進黨沒有養網軍　柯文哲嗆：可以請教「受害人」賴清德

國防部：8月份教召暫停　三軍九校入伍開訓二度延期　

「不要幻想以後完全沒有疫情」　柯文哲：新冠肺炎終究會流感化

蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　柯文哲：講這種話不恰當

北市23體育場館有條件開放　室內不得多於20人、室外不得多於40人

快訊／新北維持關閉4類場所！開放8藝文場館、9登山步道、1風景區

「首都生活圈微解封管制不能差太多」　柯文哲：要用科學處理

快訊／爆7例HIV患者確診　北市證實：廣義的家戶感染

快訊／侯友宜喊雙北區域聯防　柯文哲回應：首都生活圈不可差太多

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

柯文哲宣布開放公托、日照降載營運　相關人員都先打疫苗

林錫耀稱民進黨沒有養網軍　柯文哲嗆：可以請教「受害人」賴清德

國防部：8月份教召暫停　三軍九校入伍開訓二度延期　

「不要幻想以後完全沒有疫情」　柯文哲：新冠肺炎終究會流感化

蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　柯文哲：講這種話不恰當

北市23體育場館有條件開放　室內不得多於20人、室外不得多於40人

快訊／新北維持關閉4類場所！開放8藝文場館、9登山步道、1風景區

「首都生活圈微解封管制不能差太多」　柯文哲：要用科學處理

快訊／爆7例HIV患者確診　北市證實：廣義的家戶感染

快訊／侯友宜喊雙北區域聯防　柯文哲回應：首都生活圈不可差太多

小雪涉嫌殺害男友被起訴！冷面氣場太強　堺雅人、新垣結衣都NG

一圖看懂太魯閣國家公園微解封　布洛彎+砂卡礑+山月吊橋這樣玩

李英愛捐2億義助「感染新冠孤兒+老人弱勢」　低調行善網讚天使

狂吹冷氣孩子又過敏了？　近9成敏兒媽咪：這樣抗敏有感

台南施打莫德納疫苗72664人　75歲以上長者COVID-19疫苗接種率53.76％

老公外遇被親友抓姦後狠心斷聯！　女星目睹「女兒公園受辱」淚崩

澳門立法會選舉9月舉行　傳非建制派候選人「全被取消資格」

「鬼逗貓」詭異片曝！萌喵對空氣狂蹭撒嬌　飼主嚇壞：誰在摸牠？

中職將復賽　味全龍球員「暖身熱血」 邀球迷安心捐血

不斷更新／各縣市微解封措施一次看！　六都僅剩台南開放內用

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

快訊／不跟進微解封　侯友宜：中央的指引很難做到

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

「柯文哲提款提很大」　名嘴：藍營這2人沒有了

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」

柯文哲稱陳時中「靠專家防疫」　苦苓：檳榔仔不要臉

快訊／新北+11「板橋2人、中永和4人 」 各區確診數曝光

洪耀南酸殘劑詠春疫苗　她怒批最醜陋的人

快訊／柯文哲宣布北市餐飲業「禁內用、限外帶」

快訊／中和牛丼店員確診！「連上8天班」每天13小時

圖／全國水庫清淤量曝光　陸軍清出「3座寶山水庫」

快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

更多熱門

相關新聞

BMI≧30列第9類打疫苗！沒主診斷被排除　陳時中回應了

BMI≧30列第9類打疫苗！沒主診斷被排除　陳時中回應了

指揮中心開放第九、十類對象登記疫苗施打意願，第九類對象「19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病」其中也包含BMI≧30的民眾。但指揮中心說明，定義是要有主診斷證明「肥胖症」。仍有民眾提出質疑，對此，指揮官陳時中今（9）日再次強調，第九類規定的是，易導致嚴重疾病之高風險「疾病」，而非狀態。

幼兒園不開被批矛盾　陳時中認了

幼兒園不開被批矛盾　陳時中認了

即／台中逆轉跟進雙北放禁餐廳內用

即／台中逆轉跟進雙北放禁餐廳內用

綠批藍攻擊AZ護航上海復星　應公布是否持股

綠批藍攻擊AZ護航上海復星　應公布是否持股

關鍵字：

侯友宜三級警戒疫苗快篩微解封

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

713微解封各縣市措施懶人包

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面