澳洲智庫：近4成澳洲人憂解放軍來襲　贊成協防台灣

▲調查結果顯示，澳洲有42%民眾認為中國會攻打澳洲，包括6%認為中國「即將」（soon）會來襲，36%認為是「遲早」（some time）。圖為澳洲軍隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨9日專電

澳洲智庫「澳洲協會」今天公布調查報告顯示，澳洲高達4成民眾認為，中國解放軍會攻打澳洲；同接近4成澳洲人贊成派兵協助台灣抵擋中國併吞。

「澳洲協會」（Australia Institute）進行一項名為「澳洲是否應該與中國戰爭以協防台灣」（Should Australiago to war with China in defence of Taiwan?）的意見調查，並在今天發表調查報告。

這項調查於6月11日至27日透過數據平台Dynata進行，針對澳洲和台灣民眾進行抽樣，包括603人居住於澳洲，以及606人居住於台灣。

調查結果顯示，澳洲有42%民眾認為中國會攻打澳洲，其中包括6%認為中國「即將」（soon）會來襲，36%認為是「遲早」（some time）。

至於台灣，則有49%民眾認為中國會攻打台灣，其中包括4%認為中國「即將」（soon）會來襲，51%認為是「遲早」（some time）。

報告指出，儘管澳洲與中國距離遙遠，但是對於擔憂中國軍隊來襲的比例，澳洲和台灣差不多；而且澳洲人認為中國軍隊「即將」來襲的比例比台灣人來得高。

報告提到，多數台灣民眾並不希望被中國政府統治或成為中國的一部分。有49%台灣人表示，不論後果如何均贊成台灣獨立。

報告發現，多數澳洲人對台灣希望獨立的意願抱持同情態度，2/3的澳洲人認為，即使台灣宣布獨立引來中國武力攻台，台灣仍然應該成為一個新的國家。

報告同時發現，有13%澳洲人認為中國「即將」攻打台灣，36%認為是「遲早」會。

當被及「如果中國併吞台灣」，澳洲是否應該派兵協助台灣人捍衛自由，38%澳洲人表示贊成，其中包括14%「強烈贊成」；29%反對，包括9%「強烈反對」。

但報告提醒，高達34%澳洲人表示「不知道／不確定」是否該協防台灣抵抗中國武力併吞。調查結果也顯示，僅21%澳洲人認為，澳洲已準備好投入戰爭以支援台灣爭取獨立；高達40%認為尚未準備好；39%表示「不知道／不確定」。

因此報告指出，預料日後如果爆發戰爭的可能性進一步提高的話，態度轉變為反對協防台灣的比例可能會增加。

隨著澳洲與中國關係持續惡化，多名澳洲政府官員近期公開提到有關戰爭準備的議題。同時，針對假如中國武攻台灣，澳洲或會支援美國協防台灣的議題也持續成為澳洲媒體關注焦點。

其中包括4月27日，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）向澳洲媒體撰文，宣稱澳洲「戰鼓」已經響起，並且「必須再次派遣戰士出戰」。當地媒體指出，裴佐洛的言論是針對台海局勢及來自中國軍事威脅而發表。

5月6日澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向媒體表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變，如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。5月12日，莫里森也向媒體表示，備戰是他的職責，若低估與中國的潛在戰爭風險是「愚蠢」的。

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