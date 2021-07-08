澳少年夜闖91歲老婦深閨　壓在床上「摸摸」逞慾！性侵未遂被逮

▲澳洲一名16歲少年闖入民宅，企圖對91歲老婦人性侵犯，兩人年齡差距達75歲。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

澳洲法庭日前審理了一樁性犯罪案件，被告人是一名16歲少年，他上周被發現趁著夜深人靜闖入民宅，試圖對屋內91歲老婦人進行性侵犯，被壓在床上的老婦人驚醒後放聲尖叫，由於少年忌憚呼救聲被附近鄰居聽見，才迅速跳窗逃走，但現場留下的血跡卻已成為鐵證。

根據澳媒7NEWS報導，令人髮指的案件發生在南澳州（South Australia）阿得雷德市（Adelaide）西南部郊區，這名身分未被公開的16歲少年1日晚間闖入91歲女性被害人的公寓，將熟睡中老婦人壓制在床上，並對她的身體上下其手，老婦人驚醒之後開始尖叫求救，少年這才急忙離開，但逃走時他被一扇破窗的碎玻璃割傷，現場留下關鍵血跡，隨後即遭當地警方逮捕。

報導指出，警方發現，少年先前就有非法入侵的前科，特別犯罪調查人員以嚴重非法入侵與蓄意性侵害罪嫌將他起訴。據報導，由於律師提出保密要求，這名少年的姓名未被透露，媒體不得參與聽證會，法官也不會透露所有案件的關鍵細節，但因罪嫌重大，少年已遭當庭羈押，禁止保釋，預計2周後再次出庭。

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