第九類、第十類對象7／16開打？陳時中：不排除更早或更晚

▲唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日晚間宣布，即日起開放全國第9類、第10類對象登記，一度說明7月16日開放接種，後又改稱僅為目標。指揮官陳時中今（9）日解釋，開打時間和檢驗封緘、配送有關，根據以往經驗推論出7/16可以做到，不過現在也不排除更早，或更晚，等時間確定就會對外說明。

近期陸續有美日捐贈與自購疫苗抵台，國內取得疫苗已經超過700萬劑，至8日接種已經接近290萬人次，疫苗覆蓋率超過12%，不過距離蔡英文總統喊出的月底覆蓋率達25%還有一段距離。

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指揮中心6日10時開放「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，首波針對金馬澎離島試辦，開放第9類(18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50-64歲成人)對象進行疫苗施打意願登記，7日下午5時收單，總計有162.7萬人完成登錄，當中符合試辦對象的離島身份者共5,178人，8日起預約。

原本預計看試辦情況，於13日再開放全國第9類、第10類對象登記，不過指揮中心今日晚間宣布，即開放全國第9類及第10類對象意願登記。

發言人莊人祥說明，登記從即起到7/12日下午5時止，目標7/16開放兩類對象接種，而在此之前，會希望65歲以上長者儘速完成施打，等擴大開放施打之後，65歲以上長者也必須使用該系統進行登記預約。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

尚未收到簡訊之民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。