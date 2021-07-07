中南部清零「712可以解封？」　網揭1關鍵超抖：想直接四級嗎

▲全台升至三級警戒已經快要兩個月。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫期指揮中心今（7）日公布國內新增39例本土病例，就有網友發文表示，今天確診數不到40例，7月12日如期降級解封的機率是不是很高？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有網友點出「桃園今天+11」，要是真的降級了，反而令人感到不安。

指揮中心表示，今日新增的39例本土病例，其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，分別為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月6日。個案分布以台北市與新北市各14例最多，其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「713降二級的機率是不是超高」為題丟出討論，提到今天確診數不到40例，雙北經過篩檢後，今天只新增各14例，「超穩的吧？」7月13日順利降回的機率是不是大升？可以開始訂餐廳了嗎？

▲▼網友好奇，下週是否會如期解封？（圖／翻攝自PTT）

另外也有網友發文表示，7月12日已經快要到了，結果到現在都還沒公布會不會延長，「下禮拜到底有沒有要解封？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「機率超大」、「穩解封吧」、「712就知道了」、「降級被罵，不降級也會被罵」、「揪團吃燒肉了」、「好想吃燒肉啊」、「個人猜測只能微解封」、「微解封」、「中南部都清零了，真的該解封了」。

不過也有網友表示，「桃園突然11個，你說解封是過兩週要直接四級嗎」、「拜託不要解封，關關開開的有什麼意義」。另外也有人點出，雖然中南部清零，但並沒有強硬、嚴格的限制民眾不能往返其他縣市，所以「真要解的話就嚴格管控縣市出入啊！」

針對桃園+11，指揮官陳時中稍早在記者會上表示，桃園11例中有10例是「解隔離」的，所以也不算增加太多案例。