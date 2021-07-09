圖／全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」

▲蔡英文感謝國軍協助清淤。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

我國水情好轉！先前面臨百年大旱時，國軍出動協助清淤工作，截至今年5月為止，清淤輛已破紀錄，超過三個寶山水庫的容量，總統蔡英文9日透過臉書感謝辛苦的國軍，也希望大家一起珍惜水資源，讓環境更永續。

蔡英文表示，國家有需要的時候，國軍一定會出現，這是國軍的責任，也是使命。面對台灣百年大旱，我們多管齊下，作戰了一整年，除了經濟部水利同仁積極執行新增抗旱水源、省水措施等工作，也親自下令國軍官兵協助清淤工作。



蔡英文提到，在水庫現場，我們的陸軍六、八、十軍團工兵群，以及工兵訓練中心的弟兄姊妹，帶著裝備、機具投入任務，在河道裡穿梭。在高峰時，一天甚至載運淤沙將近四十趟，即使汗水浸溼全身，依然戮力執行任務。



蔡英文指出，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過三座寶山水庫的容量，讓台灣未來降雨時可以存下更多水。除了要感謝所有投入的水利人員和國軍弟兄姊妹，也希望大家一起珍惜水資源，讓環境更永續。

根據台灣水庫及時水情數據顯示，全台水庫蓄水量幾乎都達到80％以上，目前蓄水量不足的有高雄的阿公店水庫剩5.8％、台中德基水庫40.6％。

▼國軍出動清淤水庫。（圖／國防部臉書）

