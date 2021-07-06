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台南水庫持續進水　曾文等水庫總蓄水量4億5423萬噸

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達4億5423萬噸，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達4億5423萬噸，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因梅雨鋒面及西南氣流影響連日降雨，台南水庫持續進水，6日上午9時止，南化水庫蓄水量8943萬噸，曾文水庫蓄水量29288萬噸，烏山頭水庫6155萬噸、白河水庫1037萬噸，台南4座水庫總蓄水量達4億5423萬噸，是台南地區近期最佳水情。

2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6日上午9時止，曾文水庫蓄水量為29288萬噸（蓄水率約57.5％），南化水庫蓄水量為8943萬噸（蓄水率約98.3％），再加上烏山頭水庫6155萬噸（蓄水量78.3％）、白河水庫1037萬噸（蓄水量88.4％），4座水庫合計蓄水量4億5423萬噸，其中曾文水庫進水最多，與5月份相較，足足進水超過50％，有效紓解台南地區水情。

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▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達4億5423萬噸，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期台南地區尚有降雨，水庫總蓄水量仍會有進帳，距5億萬噸蓄水應可期待。台南水情雖有改善，黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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