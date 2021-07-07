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七七事變採訪第一人　「特派員小方」穿過包圍網紀錄國軍抗日英姿

記者魏有德／綜合報導

1937年7月7日，日軍藉演習之名欲闖河北宛平城，遭國軍29軍拒絕，遂發動震驚中外的盧溝橋事變，拉開國軍八年對日抗戰的序幕。當時，一位名叫方大曾的年輕人，穿過日軍包圍網，進入國軍盧溝橋陣地，用手邊的相機拍下29軍堅守宛平城的一幕幕動人場景，讓這一場推動歷史的戰役，國軍的英姿得以流傳至今，供後世憑弔。

▲七七事變前線採訪第一人方大曾。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

▲七七事變前線採訪第一人方大曾。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

《新華網》報導，方大曾生於北平一個殷實之家。讀小學時，母親用7塊大洋給他買了架相機，從此，相機成了他形影不離、患難與共的夥伴。踏訪盧溝橋前線，並不是方大曾第一次單槍匹馬奔赴戰場。妹妹方澄敏曾在文章中回憶，九一八事變後，哥哥就天天都在東奔西跑，「他總是帶著一把雨傘、一條毛毯、一個背包、一架照相機就離開家了。」

▲七七事變前線採訪第一人方大曾。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

▲方大曾用手中的相機記錄國軍抗日的過程。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

盧溝橋事變前，綏遠戰役是中日間的一次大規模戰爭，中國軍隊先後取得紅格爾圖戰役和百靈廟戰役大捷，當時，方大曾由北平趕往綏遠前線，開始了長達43天的採訪紀實。此時，方大曾的身份為和友人一起成立的「中外新聞學社」擔任攝影記者。

方大曾在《保定以南》這篇報導中提到，「我看到一大批傷兵結隊緩緩地走著。他們經過軍隊哨崗時，哨兵們嚴肅地舉槍敬禮，記者被感動得落淚了，尤其是夜色朦朧中，給這一幅畫面增加了百倍的偉大。」

▲七七事變前線採訪第一人方大曾。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

▲方大曾在盧溝橋前線採訪國軍29軍將士。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

盧溝橋事變發生後，保定城被日軍包圍，方大曾背著相機穿越日軍的包圍網抵達國軍盧溝橋前線，當時，還被守軍誤以為是間諜，畢竟要穿越日軍進攻陣地，不是一般人可以完成的。

方大曾到達國軍陣地後，採訪奮勇殺敵的國軍29軍將士，拍下身背大刀、步槍，守衛在盧溝橋石獅旁的軍人英姿。返回北平城後，他寫成長篇通訊《盧溝橋抗戰記》，洗印了照片，在一連數日的忙碌中，度過了自己的25歲生日。

▲七七事變前線採訪第一人方大曾。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

▲方大曾撰寫的《盧溝橋抗戰記》。（圖／翻攝中國記協微信公眾號）

對日抗戰打響後，方大曾哪裡有戰場就往哪裡去的行為，讓國軍將士漸漸認識他，「戰地特派員小方」的名聲也在軍中傳開。不過，方大曾在《大公報》上發表《平漢線北段的變化》後，便突然消失在人們的視野中，這個身背相機在平漢路前線戰場中穿梭的身影，就這樣消逝在硝煙炮火中。

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