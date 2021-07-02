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疫情趨緩！知名超市總部被爆「上班可脫口罩」　業者回應了

▲▼美廉社門市，美廉社。（圖／記者林育綾攝）

▲三商家購被爆開放員工上班期間於個人座位區可不戴口罩。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

全台3級警戒延至7月12日，指揮中心建議企業分流上班，降低群聚感染風險。今（2）日《ETtoday新聞雲》接獲爆料指出，台灣零售商三商家購（旗下最大通路為美廉社）允許員工在座位辦工時可不戴口罩，遭疑不利防疫並投訴：「這麼大的公司上班竟然可以不戴口罩！」業者回應：「座位間皆有隔板，符合防疫要求。」並承諾會再與員工溝通。

▲▼網友爆料三商家購股份有限公司（美廉社）上班期間，員工於個人座位區可不戴口罩。（圖／讀者提供）

▲三商家購公文。（圖／讀者提供）

根據三商家購內部公文指出，因疫情趨於平穩關係調整防疫措施，其中，第一點提到，總部包括時代總部、物流部及各營運區辦公室之同仁「於個人座位時可不需配載口罩。」但若為自主健康管理的同仁或身體不適則需全程戴口罩，而離開個人座位同樣須戴口罩。

據了解，三商家購原先是採空間分流上班，現改為時間分流，員工皆需到辦公室上班，只是上班時間不同。而自6月28日起開放員工於個人座位區可脫下口罩。

對於新規定，有疑似內部員工不滿投訴，並指：「這麼大公司的上班竟然可以允許不戴口罩耶，還發公文，神奇了我的老 天！」質疑新防疫規定會提高群聚風險。

業者回應，公司內部皆依政府法規執行防疫規範，先前自主防疫時也嚴格落實辦公全程戴口罩，並進行辦公分流，現在疫情趨緩，顧及員工舒適，開放定位辦公時可脫口罩。業者強調，座位區皆有隔板，符合防疫規定，針對員工顧慮會再溝通。

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