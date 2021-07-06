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問飲料「買5送1」嗎　他一聽店員回答傻眼：我太玻璃心？

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

▲原PO分享買飲料遇到的事。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享去知名連鎖飲料店買飲料時，詢問店員「請問你們有沒有買五送一」，結果他聽到對方的回答，上網發文「不知道大家的看法如何？還是我太玻璃心？」

原PO今天（6日）在「爆廢公社公開版」臉書社團提到，店員當下回答「如果你要，我也是可以送你。」他寫道，「害我瞬間接不下話，我只是想說如果『有』，我就買5杯；如果『沒有』，我就買2杯就好，沒有一定要他送。」

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原PO表示，「這樣的回答讓我有點傻眼，搞得我好像在跟他要一樣，不知道大家的看法如何？還是我太玻璃心？」他回覆網友的問題說，店員是男生。

▼原PO分享買飲料遇到的事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲飲料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們看法不一，「還好吧！我上次問你們是第二杯半價嗎？店員很幽默回答，『對啊，因為我們第二杯是半杯』」、「我常常遇到這樣的店員耶，不過我都很高興，像撿到便宜一樣」、「有就說有，沒有就說沒有，明顯社會經驗不足」、「是它原本就有活動嗎？不然你幹嘛要問？因為你這樣問，人家會覺得你想要凹啊。」

有人認為，「我覺得店員只是好心想要給你這個優惠？可能問的人也不多，所以偶爾給客人一些優惠，其實也沒什麼關係。」另一人解讀店員的意思，「目前沒有這個活動，但你要5杯，我可以處理的意思。」不過，也有人說，「我懂你的感受，或許有些人覺得這店員挺幽默的，但不一定每個人都接受。」

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