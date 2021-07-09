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苗警清查失蹤人口成果豐　3C輔助半年找回77人

▲苗栗縣警察局2021年1月起執行清查尚未尋獲失蹤人口專案計畫，至6月底專案實施期間共尋獲失蹤人口77人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣警察局1至6月專案實施期間共尋獲失蹤人口77人。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局2021年1月起，開始執行清查尚未尋獲失蹤人口專案計畫；透過各項警政資訊系統查詢，和網路及轄內監視系統輔助，至6月底專案實施期間，共尋獲失蹤人口77人成果豐碩。另外對於轄內身心障礙、易走失老人及疑似發展遲緩兒童，也提供指紋捺印建檔服務，可與苗栗縣警局鑑識科及各分局偵查隊聯絡。

苗栗縣警局表示，失蹤人口在家庭的地位，不論其心智是否正常，肢體有無殘缺，均是家庭的寶，民眾均抱持「生要見人，死要見屍」的觀念，要如何協助民眾找回失蹤的親人，警察責無旁貸。為加強辦理本項工作，警方自2021年1月起，開始執行清查尚未尋獲失蹤人口專案計畫。

警方指出，由於部分案件報案日期已時隔久遠，先由各分局重新訪查各失蹤人口親友，及透過各項警政資訊系統查詢，以瞭解有無相關線索可供追查，再由專案會議召集刑事警察大隊、婦幼警察隊等相關人員，依各分局初步查訪所得資料逐一檢視，以研擬後續查尋方向及指導各分局查尋技巧。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，針對未成年失蹤人口案件，在受理相關案件後，即由各分駐（派出）所所長率員組成專案小組，積極透過各社群網站過濾、分析其可能去向，並調閱轄內各監視系統影像以分析其足跡。

如查訪得知該失蹤人口已前往苗栗以外縣市時，專案小組成員亦會前往車站或其他縣市，洽請當地警察機關協助調閱該地的監視系統影像，以儘快釐清失蹤人口去向，儘速找回未成年失蹤人口。

縣警局強調，自今年1月至6月底止，本項專案工作期間共尋獲失蹤人口77人，成效良好。今後仍將秉持著同理心，積極辦理失蹤人口查尋工作；對於轄內身心障礙、易走失老人及疑似發展遲緩兒童，也提供指紋捺印建檔服務，如有需要之民眾可與縣警局鑑識科及各分局偵查隊聯絡。

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