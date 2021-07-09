快訊／環南市場大規模PCR篩檢出爐　抓出3陽「2人CT值待判讀」

▲台北市環南市場展開大規模PCR核酸篩檢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

環南市場爆發確診個案，北市啟動大規模篩檢，根據7月8日環南市場篩檢報告指出，共篩檢2442人，PCR陽性者有3人，但其中有2名陽性者因為是透過快速PCR方法找出，CT值還有待判讀。

環南市場8日在6樓停車場，進行第2次PCR篩檢，由亞東醫院負責協助，造冊人數為3300人，截至晚間10點30分為止，共篩檢2442人，台北市政府也再度強調，7月9日起，須持8日以後的陰性證明才能進入環南市場。