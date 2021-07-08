微解封百貨「內用座位少一半」　業者：人潮估增10%

▲7／13起微解封，百貨強調美食街落實梅花座與隔板裝備。（圖／微風提供）

記者蔡惠如／綜合報導

政府宣布從7／13起防疫三級微解封，餐飲、美食街開放有限度內用，新光三越、遠百、微風等百貨賣場均表示會遵照政府規定，美食街均採梅花座，並定期清潔消毒，部分賣場也實施二次實聯制，環球購物中心則表示，美食街座位數將降至原有一半以下，預計人潮將增加10％，但為防疫仍會持續宣導餐飲外帶。

新光三越表示除嚴格執行100%口罩到位、全館實聯制、入場量溫、高頻次環境清潔消毒、人流管制等基本防疫工作之外，針對餐飲開放內用，美食街全面減少客席，設置隔板及採梅花座，餐廳入場實施二次實聯制、量溫、手部消毒三步驟。

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而首度在百貨業界宣布停止內用的環球購物中心，也表示餐廳入口將進行二次實聯制、量測體溫、提供酒精消毒液及規劃排隊動線，維持社交距離；入席用餐進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板，並規劃提供個人套餐為主、事先分菜避免共食；而美食街座席區早已加裝隔板，並提供有酒精消毒設備或洗手區，總座位數也將減少至上限1／2，同時也將持續宣導餐飲外帶、外送服務，無接觸取餐區也繼續提供服務，以分流人潮。

微風則表示，餐廳內用將採取人數控管、餐點均只提供套餐、座位間隔安全距離、設置隔板等，並落實全館實聯制、口罩配戴及入場量溫人流管制，提供手部消毒，還有行動防疫大使不定時巡館並準備酒精。遠百則回應一切遵照中央規定施行。