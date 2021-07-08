塑料槽突崩塌！他慘遭活埋30分鐘亡　工廠董座二疏失下場出爐

▲桃園市阮姓越籍移工去年5月間在桃園市中壢區某塑膠工廠工作時，遭突然崩塌塑料活埋，緊急搶救後仍不治，黃姓負責人遭起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓移工去年5月間在桃園市中壢區某塑膠工廠工作時，數以噸重的塑膠物料突然崩塌，阮來不急逃離慘遭活埋，同事發現後趕緊將阮救出送醫急救2天後仍宣告不治；檢警以廠方未設置護網等安全措施與主管在場監督，依過失致死罪嫌將黃姓負責人提起公訴。

檢警調查，阮姓移工於去年5月9日下午1時許在中壢區塑膠工廠工作，進入廠區內處理塑膠粉碎料槽桶，未料塑膠碎料突然崩塌，因現場無任何安全護網，阮男慘遭數以噸重的碎料活埋，半個多小時後才被另名工人發現，緊急送醫搶救，2天後阮男因窒息併缺氧性腦病變與腦水腫、呼吸衰竭宣告不治。

廠方51歲的黃姓負責人在偵訊時坦承廠區內未設置防護措施，亦未派主管現場監督，案發時，他並未在現場；檢察官審酌，塑膠工廠與黃男均為「職業安全衛生法」之雇主，黃男依涉犯職安法之過失致死罪，從重依過失致死罪提起公訴，塑膠工廠則屬法人，依職安法科以罰金裁罰。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／地下兵工廠暗藏大學城民宅 警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

►影／華儲員工確診風暴延燒 鄭文燦與交長討論「機場5萬人」優先接種

►血氧即時監測平台進駐部桃 預防患者「寧靜缺氧」