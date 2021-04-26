　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內湖非法養護中心惡火釀3死　女負責人「躲簡餐店看火燒」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區康寧路私營老人安養中心去年9月發生一起嚴重火警，造成3名年邁長者逃生不及遭惡火吞噬。開設黑心養護機構的負責人丁臻珠，向3名老人各收取1萬4000元及2萬3000元月費。士林地檢署26日偵結，因無法排除有人持打火機縱火，依過失致死罪嫌將她起訴起訴。

根據起訴內容指出，丁女從2019年7月29日起，向不知情曹姓房東承租該屋。並依契約內容分別收取1萬4000元及2萬3000元費用，照護莊男、劉男及陳男，丁女已照護3人數年，充分了解莊男及劉男僅有部分行為能力，均無法自行出門，更沒有自救能力。

▼台北市內湖區一安養中心去年9月22日發生嚴重火警，導致屋內老人家逃生不及釀3死。（圖／記者黃彥傑攝）。

▲▼台北市內湖區一安養中心失火，現場3人無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）。

9月22日下午丁女離開屋內出外辦事，並將鐵門完全拉下、反鎖。豈料3人趁丁女出門，疑拿神明桌抽屜的黑色打火機，不慎引燃丁女丈夫所睡的床鋪，導致火勢過大3人均遭灼傷、嗆傷，失去生命跡象，經緊急送醫，仍回天乏術。

▼負責人丁臻珠於火警撲滅後，抱著嬰孩試圖打悲情牌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉案發時丁女消失無影無蹤，經警方四處詢問，才得知她案發時人在附近簡餐店，並且知道自己非法經營的養護所發生火警，就在簡餐店看著大火，甚至第一時間只想逃跑，完全沒有先報警，當場遭逮捕。

根據消防及警方鑑定報告顯示，起火點位在儲藏室林男床鋪中間，床鋪旁留有一只黑色打火機，是現場的外火來源，現場送驗物品亦無易燃性液體，LED燈並無異常燒損或含有通電痕跡，而外火來源打火機上頭，驗出劉、陳2人指紋，無法排除人為縱火可能。

丁臻珠丈夫林男聲稱，黑色打火機原本放置位置在神明桌的抽屜裡。檢察官認，丁女涉犯過失致人於死及失火等罪嫌，從重依過失致死罪嫌將她起訴。

8月嬰癱軟失明！恐怖保母稱幫做伸展反控毀謗　家長淚：有良心嗎

太陽會25歲分會長揚言「重整大橋頭」勢力　深夜遭反轟8槍

竹聯「仙女」恐嚇800萬！帶小弟砸管委會　開庭前「猛爆性肝炎亡」

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

2新莊女拒檢1人遭擊斃　多項重大前科

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」

台中黑車撞加油站！男不治19歲女哭喊別報警

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

中橫燒炭3死／29歲女去年才生子　母難置信

更多熱門

相關新聞

IKEA敦北熄燈日購物人潮稀落

IKEA敦北熄燈日購物人潮稀落

IKEA在台灣最老的門店「敦北店」今（4／26）將於下午6點正式熄燈，上月消息曝光後，隔天下午賣場出現滿滿人潮，即便是上班日，也出現結帳隊伍尾段看不到結帳台的盛況，今晚上6點敦北店將舉行降旗儀式，宣告正式熄燈，下午來訪民眾稀落，幾乎有一半民眾沒買東西，40歲吳小姐表示：「當初剛生小孩在這裏買小孩的東西，現在孩子都上大學離家了，想來看一看，跟它說再見。」

IKEA敦北賣出的鯊鯊能「坐滿小巨蛋」

IKEA敦北賣出的鯊鯊能「坐滿小巨蛋」

台東91文健站居全國之冠

台東91文健站居全國之冠

宜市南館市場暗夜火　傳2人受困

宜市南館市場暗夜火　傳2人受困

IKEA內湖店特色商品TOP 5

IKEA內湖店特色商品TOP 5

關鍵字：

內湖安養中心失火老人負責人起訴

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面