內湖非法養護中心惡火釀3死　女負責人「躲簡餐店看火燒」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區康寧路私營老人安養中心去年9月發生一起嚴重火警，造成3名年邁長者逃生不及遭惡火吞噬。開設黑心養護機構的負責人丁臻珠，向3名老人各收取1萬4000元及2萬3000元月費。士林地檢署26日偵結，因無法排除有人持打火機縱火，依過失致死罪嫌將她起訴起訴。

根據起訴內容指出，丁女從2019年7月29日起，向不知情曹姓房東承租該屋。並依契約內容分別收取1萬4000元及2萬3000元費用，照護莊男、劉男及陳男，丁女已照護3人數年，充分了解莊男及劉男僅有部分行為能力，均無法自行出門，更沒有自救能力。

▼台北市內湖區一安養中心去年9月22日發生嚴重火警，導致屋內老人家逃生不及釀3死。（圖／記者黃彥傑攝）。

9月22日下午丁女離開屋內出外辦事，並將鐵門完全拉下、反鎖。豈料3人趁丁女出門，疑拿神明桌抽屜的黑色打火機，不慎引燃丁女丈夫所睡的床鋪，導致火勢過大3人均遭灼傷、嗆傷，失去生命跡象，經緊急送醫，仍回天乏術。

▼負責人丁臻珠於火警撲滅後，抱著嬰孩試圖打悲情牌。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉案發時丁女消失無影無蹤，經警方四處詢問，才得知她案發時人在附近簡餐店，並且知道自己非法經營的養護所發生火警，就在簡餐店看著大火，甚至第一時間只想逃跑，完全沒有先報警，當場遭逮捕。

根據消防及警方鑑定報告顯示，起火點位在儲藏室林男床鋪中間，床鋪旁留有一只黑色打火機，是現場的外火來源，現場送驗物品亦無易燃性液體，LED燈並無異常燒損或含有通電痕跡，而外火來源打火機上頭，驗出劉、陳2人指紋，無法排除人為縱火可能。

丁臻珠丈夫林男聲稱，黑色打火機原本放置位置在神明桌的抽屜裡。檢察官認，丁女涉犯過失致人於死及失火等罪嫌，從重依過失致死罪嫌將她起訴。

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