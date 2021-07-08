卓榮泰要柯文哲看醫生！別帶壞黃珊珊　「像極了共產黨」

▲柯文哲7日晚間合體趙少康直播。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲7日火力全開，除了批評疫情指揮官陳時中設局騙他去環南市場、3+11沒專家討論和會議紀錄、政委唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統，還說總統府打幾支疫苗他隨時可以公布。對此，民進黨前主席卓榮泰批評，柯文哲要去看醫生，治一治內心的不安、狂傲與怨懟。

「台北人該忍他、讓他、由他、不理他嗎？」卓榮泰8日在臉書表示，台北市民不該每天被市長圈在對中央政府的憤怒當中，這位市長自己是醫師，但此刻最需要的是找醫師，治一治內心的不安、狂傲與怨懟，什麼叫做「陳時中把我騙去環南市場開會」，自以為被設局？什麼叫做「我要選總統不必宣布，不選才需要宣布」，自以為台北人必須忍受這種狂妄？什麼叫做「總統府打幾支疫苗，我隨時公佈⋯」但卻一直避談好心肝，這位醫師每天不斷創造新名詞迷惑大眾，為掩蓋無能為力，靠話術防疫，藉仇恨卸責，而台北疫情卻是市場、社區連環爆不停。

卓榮泰指出，「我是台北市民，我可以像市長罵中央一樣天天罵市長嗎？」台北市府同仁、台北市醫護人員都非常辛苦努力投入防疫，市民感激在心，不過市民還是需要一位用心負責的大隊長，而這位醫師每天只在放火燒中央，並且放了就走，繼續再找下一個新戰場，這種「打了就跑」的戰法，像極了共產黨，對第一線防疫人員不公平，也對防疫工作完全無益。

卓榮泰還說，民進黨前秘書長羅文嘉日前三番兩次提醒防疫工作要注意「下一題」，而這位醫師市長昨日的講話，已經把自己是當做下一任總統參選人了，原來他的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024總統大位，「我是台北市民，我要繼續忍他、讓他、由他、不理他，再待幾年，看他如何嗎？」、「請阿北不要帶壞33」、「請33不要學阿北」、「市民不會學市長天天罵人天天開心」