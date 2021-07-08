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美媒爆「中國版51區」　羅布泊周邊神秘機場建多座大型建築

▲▼ 外星人,51區。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國神秘的51區被外界認為是試驗秘密武器和最新科技場所。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，根據「Maxar Technologies」提供的衛星照片顯示，位於新疆羅布泊周邊的一座神秘機場，正在建造約12座大型混凝土建築，而這座機場擁有3英里（約4.8公里）長的大型跑道，讓外界將其與美國51區產生聯想。

報導稱，這座機場於2016年出現，位於新疆羅布泊前核武器試驗場的邊緣地區。觀察人士指出，中國在2020年於該機場降落了一架極機密的「太空飛行器」。天文學家強納森（Jonathan McDowell）表示，外界仍無法確定該太空飛行器的外觀，但可能類似於曾將美國太空人搭乘的太空梭，只不過體積較小。

根據衛星照片顯示，機場周邊的建築工程於2020年夏天開始，大約是太空飛行器出現的時間。卡內基和平基金會高級研究員潘達（ Ankit Panda）指出，這些建築與解放軍其他軍事設施中看到的建築相似，目前尚不清楚它們將用於何種目的，「這可能是軍官的辦公室，如果這確實是一個永久軍事設施的地方；宿舍是另一種可能性。」

潘達提到，沙漠中央的這座超長跑道或許使用率會逐漸提升，它的偏僻位置成為測試絕密裝備的理想場所，「我們正密切觀察，這座神秘機場似乎是中國軍事太空活動的一個非常重要設施，而且這個設施似乎正在擴建增長。」

潘達認為，以美國為例，包括太空飛機、高空飛機、高空無人機、隱形轟炸機或實驗中飛機，都會被認為是在51區這樣的地點進行測試。對此，中國駐美大使館拒絕對相關說法發表評論。

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