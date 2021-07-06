解放軍AI偵察車亮相軍博會　反潛仿生魚模擬真魚游動增加隱蔽性

▲解放軍「尖兵」地面無人車。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

第七屆中國（北京）軍事智能技術裝備博覽會（軍博會）昨（5）日在北京舉行。由中國兵工集團北京北方車輛集團有限公司在展會上推出的「尖兵」地面無人車，格外引人注目。據了解，改良後的尖兵無人車主要藉由遙控方式進行操作，同時具備有限的人工智慧，具備目標跟蹤和識別能力，不過，執行致命攻擊的指令仍須由操作人員發出。

《環球時報》報導，「尖兵」無人車由小巧的履帶式底盤結合偵打一體化武裝系統組合，可以根據戰場需要掛載不同設備，執行敵情偵察、火力突擊、戰場巡邏、警戒值守、搜索清剿、引導打擊等任務。

工作人員表示，「尖兵」無人車戰鬥全重不超1.2噸，主要通過遙控方式進行操作，同時具備有限的人工智能，包括自主避障、人員跟隨等功能，「考慮到戰場環境的複雜性，因此執行致命攻擊的指令必須由遙控操作人員發出，不會發展自主殺人機器人。」

▲仿生金龍魚母企業研發的仿生鯊魚可用於戰場偵察等任務。（圖／翻攝環球網）

此外，展場上的一尾「仿生金龍魚」在水池中來回游動，引起參觀民眾好奇。據了解，研發仿生魚的博雅工道公司根據金龍魚的游動姿態和外觀樣式，憑藉流體仿真技術設計而成，同時，仿生魚結合多種傳感器和全局視覺控制技術，能在水中連續游動6-8小時，可用於教育科研、海洋生物研究等多個領域。

相較於偏向教育意義的仿生金龍魚，該企業發展的「仿生鯊魚」則是投入戰場上的利器。「仿生鯊魚」的外殼由吸音材料製成，具備極強的隱形性能，可用於海上戰場抵近偵察、目標搜救、戰場監視及海域反潛巡航等任務，也可承擔水文監測、海床測繪等後勤支援任務。

仿生鯊魚採用三關節仿生尾鰭為動力源，推進效率高達80%，藉由模擬鯊魚的外形和游動方式，具有生物欺騙性，對環境的擾動小，同時結合吸音材料，隱蔽效果極佳。