解放軍南部、西部戰區換帥　陸軍司令由中越戰爭功勛劉振立升任

▲中共中央軍委主席習近平主持解放軍上將晉升儀式。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

解放軍昨（5）日舉行晉升上將軍銜儀式，由中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的數名軍官頒發命令狀。其中，晉升上將的4人分別為南部戰區司令王秀斌、西部戰區司令徐起零、陸軍司令劉振立及戰略支援部隊司令員巨乾生，代表著解放軍將有兩個戰區換帥，陸軍司令也由劉振立接替65歲的韓衛國。

公開資訊顯示，新任南部戰區司令王秀斌在軍改後接任駐紮在山東濰坊的第80集團軍軍長，2019年後以「東部戰區副司令員兼參謀長」的身份亮相。王秀斌此前曾參加抗戰70週年大閱兵，擔任「雁門關伏擊英雄連」英模方隊將軍領隊。據悉，「雁門關伏擊戰英雄連」前身是劉志丹、謝子長、習仲勳親手打造的陝北紅軍連隊。

西部戰區新任司令則是59歲的徐起靈，他於軍改後任隸屬北部戰區的第79集團軍軍長，駐地為遼寧。徐起靈2019年1月時任東部戰區副司令兼陸軍司令，並於12月晉升中將。經過1年歷練，徐起零於2020年6月以「西部戰區陸軍司令」的身份亮相。

晉升上將的劉振立則是接替韓衛國任陸軍司令。劉振立現年57歲，一路從基層幹部做起，曾是最年輕集團軍軍長、最年輕副大軍區將領，2016年晉升中將時，還打破當時最年輕現役中將紀錄。

公開資訊顯示，劉振立服役於北京軍區時，曾參加對越自衛反擊作戰（中越戰爭），帶領連隊在敵前沿堅守1年多，共36次擊退敵人進攻，以最小的代價換取最後的勝利，戰後榮立一等戰功，之後又曾立二等功一次、三等功三次。