　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Lambda病毒強襲31國！科學家揭「傳染力」1疑點　難以分析威脅性

▲▼ 秘魯,新冠肺炎。（圖／路透）

▲Lambda病毒目前佔秘魯活躍病例的82％，並且已擴散到31國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Lambda病毒在秘魯迅速蔓延，讓該國成為全球死亡率最高的國家，如今擴散到31國，一度被認為可能是目前最具傳染性、最致命的變異株。但部分專家指出，Lambda病毒在上述地區的病例數至今仍未超越Delta病毒，令人非常困惑，目前也沒有證據證明更具威脅性。英國專家提到，Lambda病毒出現一組「相當不尋常的突變」，難以理解其威脅性。

Lambda病毒又被稱為C.37變異株，6月因高傳染力被世界衛生組織（WHO）列為全球「須留意變異株」（variant of interest），目前在美國、英國、德國、法國、西班牙、以色列、智利等31國都有病例。澳洲今（7）日宣布在一名居住防疫旅館的入境旅客身上發現變異株，成為名單上的最新國家。

秘魯卡耶塔諾．埃雷迪亞大學（CHU）津山教授（Pablo Tsukayama）向《金融時報》表示，祕魯去年12月發現Lambda病毒時，每200個樣本中只有1例，如今已佔全國活躍病例近82％，儼然在境內「爆發」，「這表明它的傳播速度高於其他任何變種病毒」。

▲▼ 秘魯疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管一些專家指出秘魯爆發Lambda病毒病例，導致疫情嚴峻，但另一些學者也提到，目前尚無證據指出此變異株更具威脅性。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，Lambda病毒至今佔全英病例不到0.1%、僅佔全美病例0.3%，似乎沒有迅速擴散的趨勢。泛美衛生組織（PAHO）疾病顧問里科（Jairo Mendez Rico）表示，「目前沒有證據顯示，它比其他變異株更具侵略性……它的傳染率可能更高，但還需要進行更多研究來確認」。

昆士蘭大學病毒學家肖特（Kirsty Short）也說，研判Lambda病毒比Delta病毒更具傳染力之前，還需要進行更多研究，「這是一個很好的起點，但我肯定不會據此推斷出任何具有臨床意義的事情」。

Lambda變種出現「不尋常突變」！　專家：傳染速度可能更快

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
全球最大裸體城市！夫妻「上下無罩」爽逛超市　病毒沒在怕
睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴
快訊／新一批62.6萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
《肉蒲團》男星1戰15女爆紅　11年後長相全變！唏噓近況曝光
我能打到疫苗嗎？一張圖看「10類接種對象」　最新到貨情況曝
快訊／華航貨運站驚傳群聚！　緊急篩檢800多人
行政院宣布啟動油價緩漲機制　3區間緩漲方案公布

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1個月大嬰兒慘被豬吃！母回家路上找到斷肢　殺人豬睡染血床上

全球最大裸體城市！夫妻脫光度蜜月　「無罩」爽逛超市病毒沒在怕

英期刊：新冠患者「糞便移植」2天後快速痊癒　症狀全消失！

睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴重

Lambda病毒強襲31國！科學家揭「傳染力」1疑點　難以分析威脅性

半夜偷翻舊衣上半身被卡住！　33歲媽「雙腳懸空」陳屍在回收箱上

2021年最新護照排名出爐！日本4度奪冠　台灣上升1名排第31

印尼增3萬例爆新高峰！　將向台灣進口「醫療氧氣設備」

紐約市長初選　亞當斯「得票過半」宣布勝選！有望成第2非裔市長

WHO推薦「關節炎藥物」治療新冠重症患者　降低死亡風險

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

1個月大嬰兒慘被豬吃！母回家路上找到斷肢　殺人豬睡染血床上

全球最大裸體城市！夫妻脫光度蜜月　「無罩」爽逛超市病毒沒在怕

英期刊：新冠患者「糞便移植」2天後快速痊癒　症狀全消失！

睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴重

Lambda病毒強襲31國！科學家揭「傳染力」1疑點　難以分析威脅性

半夜偷翻舊衣上半身被卡住！　33歲媽「雙腳懸空」陳屍在回收箱上

2021年最新護照排名出爐！日本4度奪冠　台灣上升1名排第31

印尼增3萬例爆新高峰！　將向台灣進口「醫療氧氣設備」

紐約市長初選　亞當斯「得票過半」宣布勝選！有望成第2非裔市長

WHO推薦「關節炎藥物」治療新冠重症患者　降低死亡風險

夜市「微解封」能去嗎？專家提醒「這4種人」別去：病毒不長眼

新款MacBook Air明年有望登場　爆料：搭配M2晶片、多顏色選擇

國產車太貴沒人買　網：少了TOYOTA總銷量會更難看

「股優於債」情勢不變！　兩銀行看好特別股、價值股表現

高雄物流倉庫鋁鎂合金大火　老闆父親「電焊操作不慎」釀災

議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

被Dcard揭私生活「有不好行為」粉絲：很難想像！吳兆絃回擊134字

台航「臺毅輪」交船　今年5艘新船讓營收獲利大增

續亮黃燈！夜間用電負擔更大　2原因造成供電更吃緊

劉燁「麵條吻」發出吸吮聲　網驚嚇畫面：看不下去

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

大咖AV女星手握藏密硬幣離奇身亡　生前詭異身影曝光

5男聚拍第三性A片　被警破門嚇到「動作中止」

火星地表下有數十個湖泊？

AZ特戰隊紅到日本　日媒：喚醒國民黨腐敗形象

即／俄國空難　機上乘客全部罹難

2歲女童誤吞水銀電池　食道動脈被燒穿慘死

睡覺臉癢癢　女眼球被老鼠啃咬

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／韓疫情再失控！暴增1212例創今年記錄

26歲辣妹在家只穿內衣褲　鄰居寫小紙條「要求1件事」她傻眼

世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫

投資人獲利了結　道瓊回跌挫208點

科學家首見「黑洞吞噬中子星」　10天2起

更多熱門

相關新聞

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

台北市中正區某國宅日前爆出有確診，北市府6日透過專車接送住戶到北市聯合醫院進行篩檢，約400多名里民做PCR。忠勤里長方荷生表示，400多名里民皆為陰性，7日還會有里民去篩檢；而台北市政府也表示，篩檢結果為陰性。

疫情難度高　瓊斯盃恐連兩年停辦

疫情難度高　瓊斯盃恐連兩年停辦

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事

可以墨綠、可以兩岸一家親　柯文哲堅持走中間路線

可以墨綠、可以兩岸一家親　柯文哲堅持走中間路線

怎預約才能早點打到疫苗　醫親算數曝關鍵

怎預約才能早點打到疫苗　醫親算數曝關鍵

關鍵字：

Lambda病毒變種病毒新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面