日月潭火燒雲絕美天際！如人間仙境　準颱風烟花助「上妝」

▲熱帶性低氣壓為日月潭帶來火燒雲極景。（圖／陳姓民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

準颱風「烟花」輕掃過台灣南部海域，為中台灣帶來有如烟花般的美景：在熱帶低壓和外圍環流作用下，日月潭區在昨（6）日傍晚出現「火燒雲」景觀，整遍天空白雲都呈現橘紅色至淡粉色，碧波清澈的潭面映照後也猶如大姑娘的雙頰抹上紅妝，美不勝收！

中央氣象局昨表示不排除發布「烟花」颱風的海上警報，不過至今天上午8時止，颱風並未生成，仍只是熱帶性低氣壓，中心位置預估將從巴士海峽以每小時28公里速度，向北北西前進，除了北海岸至恆春半島、西南部海岸易有長浪，台灣大部分地區不會受影響，更幸運的是還為日月潭區帶來美麗景致。

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▲▼熱帶性低氣壓為日月潭帶來火燒雲極景。（圖／陳姓民眾提供）

當地民眾指出，昨天日月潭區天氣穩定、視野極佳，在傍晚時分隨著逐漸日落山頭，雲彩也慢慢由金黃轉為橘紅、粉紅，將天空和潭面染成一遍相連的仙境，既豔麗又壯闊。

日月潭氣象站解釋，南方海域的低壓提供火燒雲生成的絕佳條件，因為帶進水氣、雲層變厚，沉降氣流是使天空能見度變高，加上夕陽光線在雲層中的折射或反射作用，就會出現壯麗的火燒雲景象。

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