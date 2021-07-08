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夏季限定冰咖啡收服咖啡控老爸！Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠

▲▼Nespresso咖啡機父親節「爸」氣優惠。（圖／業者提供）

▲夏季必喝的凍人冰咖啡，在家用Nespresso咖啡機輕鬆DIY喝得安心又划算。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

酷熱的夏日，即使居家辦公依然需要一杯沁涼的冰咖啡提神醒腦，尤其今年夏天，待在家的時間變長了，Nespresso秉持在家隨時能來杯好咖啡的精神，針對夏天必喝的冰咖啡推出3款大師級嚴選咖啡口味變化出7款夏季冰咖啡特調食譜吸睛又消暑，一杯咖啡只要17元起，同時「爸」氣十足加碼祭出父親節咖啡機驚喜優惠3,300元起，保證即使再挑剔的老爸都能輕鬆收買！

▲▼Nespresso咖啡機父親節「爸」氣優惠。（圖／業者提供）

▲夏季飲用凍人的冰咖啡可瞬間消暑解熱。

宅家時光咖啡神隊友　咖啡一杯17元起，父親節優惠咖啡機全系列限時3,300元起

台灣夏季氣候炎熱，彷彿站在太陽底下不用多久就會被融化，若能在高溫中啜飲一杯沁涼凍人的冰咖啡再療癒不過！近幾個月因防疫帶來生活型態劇變，許多人在家時間變長、外出用餐意願降低，會開始考慮為家中添購一台咖啡機，宅在家DIY隨時都能來杯風味滿分的冰咖啡消消暑氣，不必出門花大錢，就能在家安心喝。

兼具美型及實用功能的Nespresso膠囊咖啡機經常成為廚房、起居空間的時髦家飾品，操作簡單快速，任何人都能在1分鐘內輕鬆煮出一杯高品質的好咖啡，因此多年來在全球人氣熱銷不墜，今年Nespresso針對父親節推出多款膠囊咖啡機超值優惠，最低只要3,300元，再搭配夏季限量冰咖啡讓咖啡控老爸們宅在家就能享受饕客級的咖啡時光。

▲▼Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠。（圖／業者提供）

▲今年夏季全新推出的椰香風情限量冰咖啡，加入鮮奶會散發令人驚豔的香草風味。

品牌表示，這3款專為夏季冰咖啡飲用量身打造的咖啡風味，花費超過5年以上的時間，深入探索沁涼的溫度對咖啡風味的影響，並依據混豆中的咖啡產地來源、烘焙、研磨參數等去找出絕佳風味及完美比例。

「Freddo Delicato清爽冰咖啡」具清新香氣與水果調性，加入冰塊即激盪出平衡爽口的風味；具有烘焙穀物木質香調的「Freddo Intenso濃醇冰咖啡」適合喜愛冰拿鐵的愛好者享用濃郁咖啡香；而今年夏季全新推出的「Coconut Flavour over Ice椰香風情限量冰咖啡」則選用拉丁美洲的阿拉比卡咖啡豆並採中烘焙處理，凸顯咖啡焦糖風味和烘烤穀物香氣，口感圓潤清爽，加入新鮮牛奶還會散發出令人驚豔的香草風味。

此外，更獨家推出7款高顏值夏日咖啡特調食譜。加入冰水、牛奶或風味糖漿，簡單步驟就能做出層次豐富、沁人心脾的咖啡特調，除了為宅在家的咖啡控解悶消暑，更帶來全新的五感極致體驗。

▲▼Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠。（圖／業者提供）

▲簡單搭配風味糖漿、冰塊，在家就能輕鬆創作出花式冰咖啡特調。

2021是特別的一年，多數人與家人的互動關係更緊密，體貼生活型態轉變的適應需求，Nespresso父親節檔期推出全系列咖啡機爸氣特惠3,300元起，凡購買15條(含)以上咖啡膠囊，還可獲得精緻迷你版限量風味糖漿組 (3入)及Nespresso 咖啡大師圍裙 (牛仔單寧款)，送完為止。相信美好的品味值得堅持，今年父親節就送給爸爸一台Nespresso咖啡機及夏季限量冰咖啡膠囊，讓老爸即使不出門也能隨時享受到饕客級的頂級冰咖啡吧！

更多商品細節及優惠資訊可至Nespresso官方網站瀏覽：https://bit.ly/3AgKbv2

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