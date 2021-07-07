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台塑林園廠爆炸起火　高雄市勞工局：違規可罰30萬

▲▼林園石化一路火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林園石化廠火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄在7日先後發生林園工業區及小港區鎂合金工廠火災案件，高雄市勞工局表示，雖然兩起災後都未傳出勞工傷亡，但目前都先予以停工調查，檢查結果若有違規，最高可開罰新台幣30萬元。

高雄市勞工局勞檢處指出，自2月1日起至4月28日止，除與經濟部工業局與市府環保局、消防局及經發局共同辦理林園工業區23家石化廠進行聯合稽查，亦針對列管使用、製造、處置及使用危險物 或有害物之工廠等具火災、爆炸、洩漏、中毒等高風險石化業者實施作業安全檢查，計68場次，處分256萬元，並要求業者對於關鍵製程作業不得外包，於2月1日截至今日尚未有重大職災發生。

勞工局指出，因應年初局限空間、營造業、石化業及鋼鐵業等災害，為有效監督及提升行業安全衛生水準，勞工局勞檢處共辦理「高風檢工地專案檢查」、「工地區域聯防組織」、「石化聯檢」、「臨海工業區鋼鐵業檢查」、「局限空間檢查」、「局限空間作業管理系統建置」等檢查、輔導、宣導減災作為。

經統計本市今年上半年重大職災死亡人數計14死，較去年同期21死，減少7人，降低33%，顯示上半年勞檢作為具初步成效，市府重視工安決心不變、減少工安事故絕對是勞工局重要責任及目標。

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